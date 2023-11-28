Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jalani Karantina Trending Star, Ricardo Sinaga: Banyak Ilmu Baru

Thomas Pulungan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |23:05 WIB
Jalani Karantina Trending Star, Ricardo Sinaga: Banyak Ilmu Baru
Ricardo Sinaga peserta Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ricardo Sinaga menjadi salah satu peserta Trending Star yang berhasil masuk Top 10. Dengan begitu, dia dan sembilan peserta lainnya menjalani karantina di House of Trending.

“Aku tidak pernah menyangka bisa maju sampai di titik ini dan masuk karantina. Pertama masuk House of Trending, aku yakin bakal dapat banyak ilmu dari pelatih-pelatih profesional. Senang dan antusias banget,” kata peserta asal Medan tersebut.

Ricardo Sinaga menambahkan, "Aku sekamar dengan Bang Joko dan Kiano karena hanya kami bertiga peserta laki-laki di Top 10 Trending Star. Kami punya karakter berbeda. Jadi kalau sedang istirahat di kamar, kami seru-seruan sambil nyanyi bareng dan main gitar.”

Selama berada di House of Trending, Ricardo bersama sembilan peserta lainnya menjalani berbagai kegiatan, seperti pelatihan vokal, public speaking, vocal directing, pengembangan karakter, hingga olahraga setiap pagi. Semua kegiatan tersebut dibimbing oleh pelatih profesional di bidangnya.

Halaman:
1 2
