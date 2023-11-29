Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rinoa Aurora Trauma Lihat Mobil Dul Jaelani, Ini Alasannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:25 WIB
Rinoa Aurora Trauma Lihat Mobil Dul Jaelani, Ini Alasannya
Rinoa Auror Senduk trauma lihat mobil Dul (Foto: IG Rinoa)
JAKARTA - Rinoa Aurora berbagi cerita mengenai trauma yang dialaminya atas kekerasan yang dilakukan oleh sang kekasih, Leon Dozan. Seperti yang diketahui, putra Willy Dozan itu kini resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan kepada kekasihnya serta penghinaan terhadap institusi Polri.

Kisah itu dibagikannya kepada Maia Estianty. Bahkan sebelum dia memulai kisahnya, Maia sempat mengungkap bahwa cukup sulit untuk bertemu Rinoa lantaran kondisinya yang kerap kali merasa trauma hingga jatuh sakit.

Saking traumanya, Maia pun menceritakan peristiwa dimana Rinoa sempat menangis saat baru tiba di rumahnya. Pasalnya, Rinoa melihat mobil milik putra Maia, Dul Jaelani yang mirip dengan mobil Leon Dozan. Sehingga, Rinoa langsung teringat kembali insiden kekerasan yang dialaminya.

Rinoa Aurora Trauma Lihat Mobil Dul Jaelani, Ini Alasannya

"Tadi ini ada mobilnya Dul yang mirip dengan mobil mantan ya dan Rinoa ke sini, ke rumah ini langsung nangis karena masih teringat dengan mobil yang dipakai," ujar Maia Estianty dikutip dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Rabu (29/11/2023).

Rinoa tak sanggup lagi menahan tangis ketika Maia Estianty membahas soal mobil tersebut. Ingatannya seolah kembali lagi pada peristiwa dimana dirinya diperlakukan dengan kasar oleh Leon Dozan saat berada di dalam mobil. Rinoa mengaku mengalami trauma hingga kerap kali menangis saat harus mengingat kembali dan menceritakan apa yang dialaminya.

"Karena kejadiannya kebanyakan terjadi di mobil, badan aku banyak terbentur di mobil. Aku cerita kayak gini pasti nangis cuman sekarang udah lebih baik," ungkap Rinoa sembari menitikkan air mata.

Kondisi Rinoa yang sempat drop hingga jatuh pasca kejadian tersebut pun kini mulai membaik. Meski demikian, luka batinnya masih belum terobati.

Sakit hati yang begitu mendalam masih dirasakannya seiring dengan ingatan akan peristiwa pahit itu yang kerap kali muncul.

Jadi sekarang secara fisik aku udah lumayan karena kemarin aku sempat demam juga tapi kalau aku mengingat kejadian yang terjadi aku masih sedih, masih sakit hati kalau aku ingat kejadian itu," pungkasnya.

