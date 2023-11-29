Trauma Berat, Rinoa Aurora Butuh Pendampingan Psikologi

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk hingga kini masih merasakan trauma atas kekerasan yang dialaminya selama menjalin hubungan asmara dengan Leon Dozan. Walaupun kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan Leon pun sudah masuk dalam penjara, nyatanya rasa trauma yang dialami Rinoa hingga kini belum bisa hilang.

Gadis 19 tahun ini bahkan bisa dikatakan masih terus dibayangi oleh ingatan akan perlakuan kasar yang dilakukan oleh Leon Dozan. Terlebih, beberapa rekannya kerap kali melempar candaan berkaitan dengan permasalahan yang menimpanya. Alhasil, Rinoa larut dalam kesedihan dan teringat lagi akan insiden yang menimpanya.

"Temen aku ada yang suka bercanda, katanya 'Oh ini cewek viral itu' nah itu yang buat aku sebenarnya sedih juga kalau digituin," ujar Rinoa Aurora dikutip dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Rabu (29/11/2023).

Meski hanya candaan semata, Rinoa kerap kali merasa bahwa dirinya dijauhi oleh teman-temannya. Sebab, teman-temannya terlihat menjauhinya lantaran tak ingin ikut terseret dengan proses hukum yang tengah dijalaninya akibat ulang sang mantan kekasih.

"Aku tuh kadang ngerasa oh mungkin mereka udah enggak mau temenan sama aku karena takut terseret mungkin karena kan aku lagi berada di ranah hukum ya sekarang. Mungkin mereka takut bakal dijadiin saksi atau gimana. Jadi mereka enggak mau ikut campur dan ada juga yang ngejauhin gitu. Aku enggak tahu itu bercanda atau beneran," sambungnya.

Melihat sang anak yang belum sembuh dari traumanya, ibunda Rinoa, Yuliana Assad pun mulai merasa bahwa Rinoa membutuhkan pendampingan psikologi seperti yang disarankan pihak kepolisian.

BACA JUGA: Willy Dozan Ngotot Upayakan Kasus Leon Dozan dan Rinoa Aurora Berujung Damai

"Sebenarnya sih memang sudah ada penawaran juga dari kepolisian untuk melakukan pendampingan psikologis gitu tapi saya pikir waktu yang minggu yang lalu mungkin belum terlalu butuh tapi ke sini udah seminggu Rinoa tuh labil gitu orangnya," ujar Yuliana Assad.

Mulanya, Yuliana merasa keberadaan dirinya di sisi Rinoa sudah cukup untuk menyembuhkan luka di batinnya. Tapi, melihat Rinoa yang mendadak ketakutan dan menangis dengan hal yang memicu traumanya, Yuliana merasa harus segera mengikuti saran dari pihak kepolisian.