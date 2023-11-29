Betharia Sonata Minta Damai untuk Leon Dozan, Sujud di Kaki Rinoa Aurora Senduk

Betharia Sonata minta damai untuk Leon Dozan, sujud di kaki Rinoa Aurora. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Leon Dozan terhadap Rinoa Aurora masih bergulir di Polres Jakarta Pusat.

Kedua orangtua Leon Dozan, Betharia Sonata dan Willy Dozan terus mengupayakan damai, agar sang putra bisa bebas dari penjara.

Sampai-sampai Betharia Sonata rela mencium kaki ibunda Rinoa Aurora, Yuliana Assad.

"Tante Betha itu sampai cium kaki saya, sujud di kaki saya dia mohon-mohon agar adanya perdamaian itu terjadi," kata Yuliana Assad di program FYP, Selasa (28/11/2023).