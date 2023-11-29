Advertisement
HOT GOSSIP

Jenguk Lina Mukherjee di Penjara, Saipul Jamil Dapat Hadiah Kenang-Kenangan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |05:25 WIB
Jenguk Lina Mukherjee di Penjara, Saipul Jamil Dapat Hadiah Kenang-Kenangan
Saipul Jamil jenguk Lina Mukherjee di penjara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Saipul Jamil mengunggah sebuah video di depan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangannya ke Lapas Perempuan tersebut diketahui untuk menjenguk sahabatnya, Lina Mukherjee.

Sebagaimana diketahui, Lina Mukherjee harus menjalani masa hukuman selama kurang lebih dua tahun akibat membuat konten makan babi sambil membaca Bismillah. Merasa bahwa dirinya pernah berada di dalam penjara, mantan suami Dewi Perssik ini sontak hadir menjenguk Lina untuk memberikan dukungan.

Menariknya, sebelum keluar usai menjenguk, Lina sempat menghadiahi Saipul Jamil sebuah bantal pink bergambar Hello Kitty. Bahkan bantal tersebut diketahui merupakan buatan tangan Lina sendiri di dalam Lapas.

"Alhamdulillah guys, aku baru jenguk sahabatku, Lina Mukherjee, di Lapas Perempuan Palembang dan dia menghadiahkanku bantal," ujar Saipul dalam video yang diunggahnya di Instagram.

Saipul Jamil

"Ini bikinan dia sendiri dan dia juga bikin kalung, gelang, spesial bikinin aku dalam waktu dua jam. Dia tahu aku datang ke sini, langsung buru-buru bikin ini dan ada suratnya," sambungnya.

Pada kesempatan itu, Saipul juga sempat membAcakan surat yang ditulis tangan oleh Lina Mukherjee. Bahkan dalam surat tersebut, Lina sempat mengucapkan terima kasih padanya lantaran tetap setia memberikan dukungan.

"Ini tulisan tangan Lina Mukherjee. Isinya gini, 'Assalamualaikum, halo abang King Saipul Jamil. Masyaallah. Makasih sudah jadi seseorang spesial bahkan sahabat terbaik saat aku seperti ini, selalu ada buat Lina,'" bunyi surat Lina yang dibacakan Bang Ipul.

