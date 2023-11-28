Sekamar dengan Najmah dan Iris di House of Trending, Maretha: Aku Kayak Anak Tengah

JAKARTA - Maretha menjalani masa-masa karantina yang menyenangkan di House of Trending. Alih-alih menganggap peserta lain sebagai saingan, dia bersyukur karena Top 10 Trending Star saling mendukung.

"Kebetulan, aku sekamar dengan Bunda Najmah dan Iris. Yang satu manja, lainnya sabar banget. Jadi aku kayak anak tengah. Tapi seru banget sekamar bareng mereka karena kamar jadi enggak sepi," katanya.

Selama menjalani karantina, Maretha menjalani berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuannya. Dari vocal directing, pelatihan vokal, public speaking, pengembangan karakter, hingga olahraga rutin setiap hari.

Kegiatan Maretha di House of Trending turut didukung botol minum ukuran 2 liter yang selalu dibawanya saat beraktivitas.