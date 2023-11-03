Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hobi Makan, Suara Maretha Primadani Top 10 Trending Star Tetap Stabil dan Studio Genic

Nistya Widelia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:21 WIB
Hobi Makan, Suara Maretha Primadani Top 10 Trending Star Tetap Stabil dan Studio Genic
Maretha Primadani ternyata punya hobi makan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Maretha Primadani merupakan salah satu peserta Top 10 Trending Star yang sukses mencuri perhatian juri dengan suara merdunya. Juri Indra Aziz bahkan menyebut dara asal Lamongan itu memiliki suara yang ‘studio genic’. 

Sebelum terpilih menjadi Top 10 Trending Star, Maretha Primadani juga sempat merilis single Tak Bisa Jujur. Selain bakat bernyanyi, dia juga piawai dalam memainkan alat musik. 

Di luar bakatnya di dunia tarik suara, Maretha juga ternyata hobi makan dengan ayam penyet, sushi, steak, hingga katsu sebagai makanan favoritnya. Hobi tersebut sejalan dengan salah satu hal yang paling dibencinya, diet. 

Menurutnya, diet adalah hal yang sebisa mungkin dia hindari. “Aku enggak suka diet. Karena kalau diet, aku enggak bisa makan enak sepuasnya. Enggak bisa makan enak sekenyangnya,” ujarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973898/febrina-fransisca-ungkap-makna-single-perdananya-0xGiZ7tHNx.jpg
Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973874/juara-trending-star-febrina-fransisca-siap-berkarya-sebanyak-mungkin-RS1p8gJKxx.jpg
Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948994/perjalanan-panjang-febrina-fransisca-jadi-juara-trending-star-VpoQO5M7C0.jpg
Perjalanan Panjang Febrina Fransisca Jadi Juara Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940191/mahalini-sudah-notice-ricardo-sinaga-sejak-audisi-trending-star-kJdXhIf0gK.jpg
Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940166/febrina-fransisca-tampil-powerful-di-babak-live-show-trending-star-22zguOjAap.jpg
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/205/2940113/penampilan-enjoy-kiano-nathaniel-di-live-show-trending-star-lhms9Oinn7.jpg
Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement