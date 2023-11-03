Hobi Makan, Suara Maretha Primadani Top 10 Trending Star Tetap Stabil dan Studio Genic

Maretha Primadani merupakan salah satu peserta Top 10 Trending Star yang sukses mencuri perhatian juri dengan suara merdunya. Juri Indra Aziz bahkan menyebut dara asal Lamongan itu memiliki suara yang 'studio genic'.

Sebelum terpilih menjadi Top 10 Trending Star, Maretha Primadani juga sempat merilis single Tak Bisa Jujur. Selain bakat bernyanyi, dia juga piawai dalam memainkan alat musik.

Di luar bakatnya di dunia tarik suara, Maretha juga ternyata hobi makan dengan ayam penyet, sushi, steak, hingga katsu sebagai makanan favoritnya. Hobi tersebut sejalan dengan salah satu hal yang paling dibencinya, diet.

Menurutnya, diet adalah hal yang sebisa mungkin dia hindari. “Aku enggak suka diet. Karena kalau diet, aku enggak bisa makan enak sepuasnya. Enggak bisa makan enak sekenyangnya,” ujarnya.