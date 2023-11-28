Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resolusi Luna Maya di 2024: Go With The Flow

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:37 WIB
Resolusi Luna Maya di 2024: Go With The Flow
Inilah resolusi Luna Maya di 2024. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Luna Maya mengungkapkan rencana dan harapannya di 2024 mendatang. Sayangnya, kekasih Maxime Bouttier itu belum memiliki rencana yang besar.

Hanya saja saat momen pergantian tahun, Luna Maya ingin pulang ke rumah bersama keluarga di Pulau Dewata, Bali.

"Kayaknya pengen pulang saja, tahun ini agak pengen santai. Enggak terlalu gimana-gimana," ujar Luna Maya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Begitu juga dengan resolusi, Luna Maya mengaku tidak memiliki hal neko-neko. Baginya, ingin yang terbaik dalam hidupnya.

