Cerita Mistis Luna Maya saat Syuting Film Horor, Wajahnya Bikin Merinding

JAKARTA - Luna Maya berbagi cerita saat pengalaman syuting terbarunya bertajuk Panggonan Wingit.

Terlibat dalam film bergenre horor, kekasih Maxime Bouttier ini mengalami kejadian mistis yang membuatnya bergidik ngeri.

Kala itu Luna Maya sedang menjalani proses syuting di Gua Jepang yang terletak di Bandung. Salah satu kru sempat memperingatkannya bahwa ada sosok makhluk halus yang tampaknya ingin merasuki tubuhnya.

Luna Maya tetap berusaha tenang seolah tak terjadi apapun. Dia tidak ingin terbawa suasana yang membuatnya ketakutan.

"Jadi ya gitu, pas jam makan malam bilang ada yang mendekati dan mau masuk, aku lupa kakek-kakek atau nenek-nenek ya sudah lah enggak apa-apa. Sudah biasa," ujar Luna Maya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).