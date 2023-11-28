Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jefri Nichol Ungkap Agama yang Dianut Usai Makan Babi Demi Menaikkan Berat Badan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:00 WIB
Jefri Nichol Ungkap Agama yang Dianut Usai Makan Babi Demi Menaikkan Berat Badan
Jefri Nichol ungkap agamanya usai mengaku makan babi (Foto: Instagram @jefrinichol)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol terlibat perbincangan seru dengan Vincent Rompies dan Desta dalam akun YouTube. Tak hanya berbicara soal hubungan asmaranya dengan Maria Theodore, Jefri Nichol juga blakblakan mengungkapkan agama yang dianutnya.

Hal tersebut terungkap usai Jefri mengaku sengaja menaikkan berat badannya hingga 10 kilogram. Kini, bintang film Mohon Doa Restu itu diketahui memiliki berat badan 65 kg dengan tinggi 174 cm.

"Gue naikin berat badan sampai 10 kg," ujar Jefri Nichol dalam video tersebut.

Menariknya, pria 24 tahun ini mengaku memiliki cara bagaimana ia bisa menaikkan bobot tubuh dengan mudah. Selain mengatur pola makan, ia juga mengaku memperbanyak konsumsi daging.

Jefri Nichol

Namun, bukan daging sapi saja yang dikonsumsinya untuk bisa menaikkan bobot tubuh. Melainkan daging babi.

"Banyak makan daging sih, beberapa iya babi," ucap Jefri Nichol santai.

Pengakuan Jefri membuat Desta tak keheranan. Pasalnya, ia menduga bahwa Jefri merupakan seorang non-muslim. Namun, saat mendengar penjelasan soal agama yang dianutnya, Desta pun hanya bisa memberikan nasihat.

"Ya kan lu bukan muslim juga," ucap Desta.

Halaman:
1 2
