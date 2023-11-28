Jefri Nichol dan Maria Theodore Mesra Banget, Pamer Nail Art Bareng

JAKARTA - Jefri Nichol belakangan ini semakin sering mengumbar kemesraannya dengan sang kekasih, Maria Theodore.

Sejak muncul isu kandasnya hubungan mereka, bintang film Dear Nathan itu justru semakin sering membagikan potret kebersamaannya dengan Maria melalui akun Instagramnya.

Pasangan ini pun sempat mencuri perhatian lantaran pamer kemesraan saat Nichol tanding di ring tinju bersama El Rumi. Kala itu, Maria jadi sorotan lantaran selalu berada di samping Nichol untuk mendukungnya.

Kali ini, Jefri Nichol memamerkan momen kebersamaannya dengan sang kekasih saat mengaplikasikan nail art di jemari mereka. Penampilan Jefri Nichol begitu mempesona dengan kacamata hitam serta kalung rantai yang dikenakannya.

Dalam foto-foto yang dibagikan Jefri Nichol melalui instagram pribadinya, dia memamerkan hasil nail art di kukunya yang terlihat begitu menggemaskan dengan beragam bentuk dan warna. Dia tampak tersenyum semringah sembari memamerkan kesepuluh jarinya.

Selain itu, Nichol juga memperlihatkan momen saat dirinya saat duduk manis menunggu jarinya yang sedang dilukis. Melalui kolom komentar unggahannya, Nichol mengaku dirinya sampai tertidur pulas saat jarinya dilukis.

Salah satu foto yang bikin netizen salah fokus adalah potret dirinya bersama Maria yang sedang memamerkan jemari mereka dengan hasil nail art yang begitu menggemaskan.