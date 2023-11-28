Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jefri Nichol dan Maria Theodore Mesra Banget, Pamer Nail Art Bareng

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:24 WIB
Jefri Nichol dan Maria Theodore Mesra Banget, Pamer Nail Art Bareng
Jefri Nichol dan Maria Theodore mesra banget (Foto: IG Jefri Nichol)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol belakangan ini semakin sering mengumbar kemesraannya dengan sang kekasih, Maria Theodore.

Sejak muncul isu kandasnya hubungan mereka, bintang film Dear Nathan itu justru semakin sering membagikan potret kebersamaannya dengan Maria melalui akun Instagramnya.

Pasangan ini pun sempat mencuri perhatian lantaran pamer kemesraan saat Nichol tanding di ring tinju bersama El Rumi. Kala itu, Maria jadi sorotan lantaran selalu berada di samping Nichol untuk mendukungnya.

Jefri Nichol dan Maria Theodore Mesra Banget, Pamer Nail Art Bareng

Kali ini, Jefri Nichol memamerkan momen kebersamaannya dengan sang kekasih saat mengaplikasikan nail art di jemari mereka. Penampilan Jefri Nichol begitu mempesona dengan kacamata hitam serta kalung rantai yang dikenakannya.

Dalam foto-foto yang dibagikan Jefri Nichol melalui instagram pribadinya, dia memamerkan hasil nail art di kukunya yang terlihat begitu menggemaskan dengan beragam bentuk dan warna. Dia tampak tersenyum semringah sembari memamerkan kesepuluh jarinya.

Selain itu, Nichol juga memperlihatkan momen saat dirinya saat duduk manis menunggu jarinya yang sedang dilukis. Melalui kolom komentar unggahannya, Nichol mengaku dirinya sampai tertidur pulas saat jarinya dilukis.

Salah satu foto yang bikin netizen salah fokus adalah potret dirinya bersama Maria yang sedang memamerkan jemari mereka dengan hasil nail art yang begitu menggemaskan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145899/jefri_nichol-RABm_large.jpg
Jefri Nichol Keget Bisa Bucin ke Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145814/jefri_nichol-pj2S_large.jpg
 Jefri Nichol Akui Manfaatkan Privilege sebagai Artis untuk Dekati Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/33/3131105/jefri_nichol_dan_ameera_khan-7Xw0_large.jpeg
Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/33/3128455/jefri_nichol_dan_ameera_khan-dx3W_large.jpg
Ameera Khan Hapus Semua Foto Jefri Nichol dari Instagram, Putus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113847/jefri_nichol-dClk_large.jpg
Mesra Banget, Jefri Nichol Pangku Ameera Khan di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/33/3079982/jefri_nichol-MmX8_large.jpg
Jefri Nichol Akui Punya Pacar Baru Usai Putus dari Maria Theodore: Baru Jalan 3 Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement