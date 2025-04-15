Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |18:41 WIB
Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus
Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus. (Foto: Instagram/@littlemisskhan)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Jefri Nichol dan Ameera Khan ‘membantah’ rumor putus dengan membagikan sederet momen mesra mereka lewat Instagram, pada 14 April 2025. Aktor Habibie & Ainun 3 itu dikabarkan terbang ke Kuala Lumpur untuk menemui sang kekasih.

Dalam unggahannya, Ameera membagikan sederet foto di mana dia berpose dengan Jefri sambil menenteng sebuah buket bunga. Sang influencer tampil kasual dengan atasan lengan panjang berwarna navy. 

Sementara Jefri Nichol terlihat tampan dan fresh dengan atasan berwarna hitam. “Best surprise EVER (Kejutan terbaik yang pernah kudapat),” ujar Ameera Khan dalam caption unggahannya seperti dikutip pada Selasa (15/4/2025).

Unggahan tersebut disambut hangat oleh penggemar keduanya. Beberapa fans menilai, Jefri terbang ke Malaysia untuk memenangkan hati Ameera setelah sang influencer menghapus foto mereka dari Instagram, awal April silam.

“Akhirnya, kali ini Jefri Nichol datang ke Malaysia. Sekarang, kami siap dengan konten-konten bucin Ameera dan Jefri. Tak ada lagi baby demam,” ujar akun @princess*****.

Jefri Nichol dan Ameera Khan (IG)
Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus. (Foto: Instagram/@littlemisskhan)

Akun @rayya**** mengatakan, “Kok mata Njep merah begitu? Habis nangis kah? Saking rindunya sama Ameera ya Jep.” 

“Jefri terlihat sangat berbeda semenjak sama Ameera. Berbeda dalam hal positif loh ya. Semoga berjodoh ya kalian,” kata akun @kasir**** menambahkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145899/jefri_nichol-RABm_large.jpg
Jefri Nichol Keget Bisa Bucin ke Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145814/jefri_nichol-pj2S_large.jpg
 Jefri Nichol Akui Manfaatkan Privilege sebagai Artis untuk Dekati Ameera Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/33/3128455/jefri_nichol_dan_ameera_khan-dx3W_large.jpg
Ameera Khan Hapus Semua Foto Jefri Nichol dari Instagram, Putus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113847/jefri_nichol-dClk_large.jpg
Mesra Banget, Jefri Nichol Pangku Ameera Khan di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/33/3079982/jefri_nichol-MmX8_large.jpg
Jefri Nichol Akui Punya Pacar Baru Usai Putus dari Maria Theodore: Baru Jalan 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020277/awalnya-incar-jefri-nichol-nagita-slavina-jadi-mak-comblang-luna-maya-dan-maxime-bouttier-gfIrHGDLTc.jpg
Awalnya Incar Jefri Nichol, Nagita Slavina Jadi Mak Comblang Luna Maya dan Maxime Bouttier
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement