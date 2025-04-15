Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus

KUALA LUMPUR - Jefri Nichol dan Ameera Khan ‘membantah’ rumor putus dengan membagikan sederet momen mesra mereka lewat Instagram, pada 14 April 2025. Aktor Habibie & Ainun 3 itu dikabarkan terbang ke Kuala Lumpur untuk menemui sang kekasih.

Dalam unggahannya, Ameera membagikan sederet foto di mana dia berpose dengan Jefri sambil menenteng sebuah buket bunga. Sang influencer tampil kasual dengan atasan lengan panjang berwarna navy.

Sementara Jefri Nichol terlihat tampan dan fresh dengan atasan berwarna hitam. “Best surprise EVER (Kejutan terbaik yang pernah kudapat),” ujar Ameera Khan dalam caption unggahannya seperti dikutip pada Selasa (15/4/2025).

Unggahan tersebut disambut hangat oleh penggemar keduanya. Beberapa fans menilai, Jefri terbang ke Malaysia untuk memenangkan hati Ameera setelah sang influencer menghapus foto mereka dari Instagram, awal April silam.

“Akhirnya, kali ini Jefri Nichol datang ke Malaysia. Sekarang, kami siap dengan konten-konten bucin Ameera dan Jefri. Tak ada lagi baby demam,” ujar akun @princess*****.

Jefri Nichol dan Ameera Khan Pamer Kemesraan usai Diisukan Putus. (Foto: Instagram/@littlemisskhan)

Akun @rayya**** mengatakan, “Kok mata Njep merah begitu? Habis nangis kah? Saking rindunya sama Ameera ya Jep.”

“Jefri terlihat sangat berbeda semenjak sama Ameera. Berbeda dalam hal positif loh ya. Semoga berjodoh ya kalian,” kata akun @kasir**** menambahkan.