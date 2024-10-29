Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jefri Nichol Akui Punya Pacar Baru Usai Putus dari Maria Theodore: Baru Jalan 3 Bulan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |12:40 WIB
Jefri Nichol Akui Punya Pacar Baru Usai Putus dari Maria Theodore: Baru Jalan 3 Bulan
Jefri Nichol Akui Punya Pacar Baru Usai Putus dari Maria Theodore. (Foto: Instagram/@jefrinichol)
JAKARTA - Jefri Nichol mengakui punya pacar baru usai putus dari Maria Theodore yang dipacarinya selama 3 tahun. Sang aktor tak butuh waktu lama untuk move on dari sang aktris dan memulai hubungan baru.

“Sudah, punya (pacar lagi). Kali ini, orang Indonesia. Aku sebenarnya lebih suka Indonesia asli. Sekarang hubungan kami baru jalan 3 bulan,” ujarnya dikutip dari podcast Goyang Lidah channel YouTube Deddy Corbuzier, pada Selasa (29/10/2024).

Aktor 25 tahun itu kemudian mengungkapkan sosok perempuan yang menjadi pacarnya saat ini. Sang kekasih, menurutnya, bukan dari kalangan artis melainkan anak kuliahan biasa.

Jefri Nichol mengaku, lebih suka berpacaran dengan non-artis karena merasa privasinya lebih terjaga. Saat ini, dia berusaha menghargai dan menjaga perasaan sang kekasih karena latar belakang mereka yang berbeda.

Walaupun tidak membeberkan lebih lanjut keberadaan sang kekasih, namun belum lama ini, Jefri Nichol terekam kamera menonton Pestapora 2024 bersama seorang perempuan bernama Neyia Kameron.

Jefri Nichol
Jefri Nichol Akui Punya Pacar Baru Usai Putus dari Maria Theodore: Baru Jalan 3 Bulan. (Foto: Instagram/@jefrinichol)

