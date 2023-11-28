Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alami Perundungan Saat Sekolah, Jefri Nichol: Naik Pitam, Langsung Berantem

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:26 WIB
Alami Perundungan Saat Sekolah, Jefri Nichol: Naik Pitam, Langsung Berantem
Jefri Nichol Berkelahi di sekolah gegra alami perundungan (Foto: Instagram/jefrinichol)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol dikenal sebagai seorang aktor yang kerap tampil dalam film bergenre action. Bahkan, tak jarang ia didapuk untuk memerankan tokoh utama, seorang remaja yang senang berkelahi.

Akan tetapi, siapa yang menyangka jika di dunia nyata dirinya justru sempat menjadi korban perundungan di sekolah. Hal ini diceritakan Jefri saat diundang menjadi bintang tamu di kanal YouTube Maia AELDUL TV.

Saat itu, ibunda Al, El, dan Dul ini penasaran dengan pengalaman berkelahi Jefri Nichol di luar ring tinju. Jefri pun mengaku jika dirinya termasuk anak yang sering berkelahi di lingkungan sekolah.

"Banyak lagi, pertama karena di bully, waktu itu lagi baris, aku pakai jaket, terus ditarik dari belakang, terus resletingnya kena leher, terus lecet, terus kayak naik pitam gitu langsung berantem. Itu kelas 3 SD," ujar Jefri Nichol, dikutip Senin, 27 November 2023.

Jefri Nichol

Kejadian serupa pun dialaminya saat duduk dibangku SMK. Saat itu, perkelahian Jefri dengan salah satu siswa tersebut terjadi di kantin sekolah.

"Satu lagi pas SMK, pas lagi makan digangguin, nggak sekali tapi kayak berkali-kali gitu, pas yang ketiga kalinya langsung naik pitam lagi, langsung berantem di kantin," katanya.

Maia Estianty kemudian penasaran dengan tindakan sekolah Jefri Nichol jika mengetahui kejadian itu.

