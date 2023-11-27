Sinopsis Film Taken, Liam Neeson Ngamuk Cari Penculik Anaknya

JAKARTA - Sinopsis film Taken akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Taken adalah film aksi-thriller berbahasa Inggris berjudul 2008 yang disutradarai oleh Pierre Morel dari cerita yang ditulis oleh Luc Besson dan Robert Mark Kamen.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Maggie Grace, Katie Cassidy, Famke Janssen, Leland Orser, dan Holly Valance. Dalam film ini, Bryan Mills adalah mantan petugas CIA yang berusaha melacak putrinya yang remaja, Kim, dan sahabatnya Amanda setelah mereka diculik oleh penyelundup manusia Albania saat berlibur di Prancis.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 59%, berdasarkan 177 ulasan, dengan rata-rata rating 5.80/10.

Sinopsis Film Taken

Bryan Mills adalah mantan Green Beret dan petugas CIA yang mencoba membangun hubungan yang lebih dekat dengan putrinya yang berusia 17 tahun, Kim, yang tinggal bersama ibunya (mantan istrinya) Lenore dan ayah tiri kaya Stuart. Saat mengawasi keamanan konser bintang pop Sheerah, Bryan menyelamatkannya dari seorang penyerang bersenjata pisau.

Sebagai ungkapan terima kasih, Sheerah menawarkan untuk menilai Kim sebagai penyanyi oleh pelatih vokal. Sebelum Bryan bisa memberitahunya tentang tawaran tersebut, Kim meminta izin kepadanya untuk pergi ke Paris dengan sahabatnya Amanda. Awalnya, Bryan menolak karena khawatir akan keselamatan mereka, tetapi akhirnya menerima. Di bandara, Bryan mengetahui bahwa Kim berbohong padanya dan bahwa gadis-gadis itu sebenarnya berencana mengikuti tur Eropa U2.

Setelah tiba di Bandara Charles de Gaulle, Kim dan Amanda bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Peter yang menawarkan untuk berbagi taksi. Kim dan Amanda pergi ke apartemen sepupu Amanda, di mana Kim mengetahui bahwa sepupu itu ada di Spanyol. Setelah menjawab panggilan dari Bryan, Kim melihat beberapa pria masuk ke apartemen dan menculik Amanda. Saat Kim ditarik keluar dari persembunyian, dia berteriak memberikan deskripsi penculiknya, mengikuti instruksi ayahnya.

Bryan mendengar seseorang bernapas di telepon dan memberitahu pendengar bahwa dia tidak akan mengejar penculik jika mereka melepaskan putrinya, tetapi memperingatkan mereka bahwa menolak tawarannya akan berakibat pada kematian mereka. Pendengar hanya menjawab "semoga sukses" dan mengakhiri panggilan. Sam, teman lama dan mantan rekan kerja Bryan, menduga bahwa penculik adalah bagian dari jaringan perdagangan manusia Albania dan mengidentifikasi pendengar sebagai bos mafia Marko Hoxha. Berdasarkan penculikan sebelumnya, Kim harus ditemukan dalam waktu 96 jam atau kemungkinan besar akan hilang selamanya.

Bryan terbang ke Paris, di mana ia membobol apartemen dan menemukan pantulan Peter di sebuah foto di telepon Kim. Dia menemukan Peter di bandara, mencoba memikat seorang pelancong wanita. Bryan mengejarnya dengan taksi curian. Saat melarikan diri, Peter tiba-tiba tewas oleh truk yang datang dari arah berlawanan.

Dengan petunjuknya sudah mati, Bryan meminta bantuan dari kontak lamanya, agen mantan DGSE yang kini menjadi petugas Polisi Nasional Jean-Claude Pitrel, yang sekarang memiliki pekerjaan kantor. Jean-Claude memperingatkannya untuk tidak terlibat, tetapi memberitahunya tentang distrik lampu merah lokal di mana Bryan memasang alat penyadap pada seorang mucikari Albania. Bryan mencari bordil sementara di lapangan konstruksi dan menyelamatkan seorang wanita muda yang terpengaruh obat-obatan dan memiliki jaket denim Kim.

