7 Band Metal Dunia Tetap Sukses meski Sering Ganti Personel

JAKARTA - Sebanyak 7 band metal dunia tetap sukses meski sering ganti personel akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Band metal memiliki fans yang fanatik, sehingga banyak dari mereka tak masalah dengan pergantian personel.

Fan tetap royal dengan band yang mereka idolakan. Terbukti tujuh band ini tetap eksis meski telah ganti personel.

1. Saosin

Saosin adalah grup musik rock asal Newport Beach, California, Amerika Serikat. Band ini dibentuk pada tahun 2003 dan merekam EP pertama mereka, Translating the Name, pada tahun yang sama bersama vokalis pertama mereka Anthony Green.

Formasi awal Saosin, terdiri dari Beau Burchell, Justin Shekoski, Zach Kennedy dan mantan vokalis Anthony Green, dibentuk pada musim panas 2003. Kini Soasin digawangi oleh Anthony Green - Vokal (2003-2004, 2014-sekarang), Beau Burchell - Gitar (2003-sekarang), Chris Sorenson - Bass, keyboard, backing vokal (2003-sekarang), dan Alex Rodriguez - Drum (2003-sekarang).

2. The Word Alive

The Word Alive adalah band metalcore Amerika yang dibentuk di Phoenix, Arizona, pada tahun 2008. Band ini menandatangani kontrak dengan Fearless Records sejak pembentukannya. Pada tahun 2022, mereka mengganti label dan menandatangani kontrak dengan Thriller Records.

Band ini saat ini terdiri dari vokalis Tyler Smith, gitaris Zack Hansen dan Jose DelRio, dan drummer Daniel Nelson. Grup ini telah mengalami beberapa kali perubahan susunan pemain sepanjang karier mereka, dengan Hansen sebagai satu-satunya anggota pendiri yang tersisa.

3. Killswitch Engage

Killswitch Engage adalah band metalcore Amerika dari Westfield, Massachusetts, dibentuk pada tahun 1999 setelah pembubaran Overcast dan Aftershock. Formasi Killswitch Engage saat ini terdiri dari vokalis Jesse Leach, gitaris Joel Stroetzel dan Adam Dutkiewicz, bassis Mike D'Antonio, dan drummer Justin Foley. Band ini telah merilis delapan album studio dan tiga album pertunjukan live. Album studio kedelapan mereka, Atonement, dirilis pada 16 Agustus 2019.

4. Underoath

Underoath adalah band rock Amerika dari Tampa, Florida. Didirikan oleh vokalis utama Dallas Taylor dan gitaris Luke Morton pada tahun 1997 di Ocala, Florida; selanjutnya, anggota tambahannya berasal dari Tampa, termasuk drummer, vokalis bersih, dan anggota inti terakhir Aaron Gillespie. Formasi band saat ini terdiri dari Gillespie, kibordis Christopher Dudley, gitaris utama Timothy McTague, bassis Grant Brandell, dan vokalis utama Spencer Chamberlain.