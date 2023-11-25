Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aksi Ario Bayu Bersihkan Sampah di Stadion, Tuai Pujian dari Netizen

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:41 WIB
Aksi Ario Bayu Bersihkan Sampah di Stadion, Tuai Pujian dari Netizen
Ario Bayu tuai pujian dari netizen, usai bersihkan sampah di stadion. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ario Bayu mendapat sorotan dari netizen. Pasalnya, aksinya membersihkan sampah di stadion sepak bola di gelaran Piala Dunia U-17 menuai pujian dari netizen.

Aksi yang dilakukan oleh Ario Bayu itu terlihat di media sosial Instagram miliknya itu. Ternyata dalam melakukan pembersihan sampah di stadion itu, dirinya juga ditemani oleh Sintya Marisca.

"Super happy ketemu sama Gadis Kresek dan @sintyamarisca serta Komunitas anak @by.u buat #DatangBersihPulangBersih setelah match Timnas U-17," ucap Ario Bayu, Sabtu (25/11/2023).

"Yuk #KamuBisa selalu menjaga kebersihan sebagai tuan rumah Laga Bola Dunia Indonesia," ujarnya lagi.

Tak itu saja, Ario Bayu mengatakan jika aksi membersihkan sampah menjadi bagian keharusan dari diri manusia untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.

"Hidup bersih maka bisa membuat tubuh menjadi sehat, please ketika kalian sudah selesai maka bisa dibawa kemudian ditaruh di tempat sampah," tuturnya.

Bahkan dalam postingan Ario Bayu itu, terlihat dirinya tidak ada rasa malu untuk mengangkat sampah bekas minuman maupun tempat makanan yang telah disantap oleh para penonton.

Selain itu, dirinya juga terlihat mengangkut kantong sampah berwarna biru yang notabenanya memiliki sampah yang lumayan banyak.

