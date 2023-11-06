Biodata dan Agama Ario Bayu, Aktor Tampan Pemeran Gadis Kretek

JAKARTA - Biodata dan agama Ario Bayu banyak dicari warganet, setelah Netflix menayangkan serial Gadis Kretek. Dalam serial tersebut, sang aktor berperan sebagai Soeraja, pencipta rokok kretek Jagad Raja.

Ario Bayu sebenarnya sudah sering menghiasi layar lebar Tanah Air, seperti Rumah Dara, Ada Apa Dengan Cinta 2, Sultan Agung, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, hingga Sri Asih.

Sebelum terjun ke dunia seni peran, Ario Bayu lebih dulu dikenal sebagai model. Pria berdarah Jawa yang menganut agama Islam ini baru memulai kariernya sebagai aktor dengan membintangi film Bangsal 13, pada 2004.

Berkat film tersebut, Ario Bayu pun kebanjiran job. Hampir setiap tahun, aktor yang pernah tinggal di Selandia Baru ini merilis film baru. Beberapa film yang berhasil mengangkat namanya adalah The Tarix Jabrix (2008) dan Laskar Pelangi (2008).

Dia juga pernah membintangi film Rumah Dara (2010), Darah Garuda (2010), hingga Catatan Harian Si Boy (2011). Setelah itu, ia dipercaya Hanung Bramantyo untuk membintangi film Soekarno, pada 2013.