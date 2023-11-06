Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ario Bayu, Aktor Tampan Pemeran Gadis Kretek

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |12:06 WIB
Biodata dan Agama Ario Bayu, Aktor Tampan Pemeran <i>Gadis Kretek</i>
Biodata dan Agama Ario Bayu. (Foto: Instagram/@bayu_ario)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Ario Bayu banyak dicari warganet, setelah Netflix menayangkan serial Gadis Kretek. Dalam serial tersebut, sang aktor berperan sebagai Soeraja, pencipta rokok kretek Jagad Raja. 

Ario Bayu sebenarnya sudah sering menghiasi layar lebar Tanah Air, seperti Rumah Dara, Ada Apa Dengan Cinta 2, Sultan Agung, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, hingga Sri Asih.

Sebelum terjun ke dunia seni peran, Ario Bayu lebih dulu dikenal sebagai model. Pria berdarah Jawa yang menganut agama Islam ini baru memulai kariernya sebagai aktor dengan membintangi film Bangsal 13, pada 2004.

Berkat film tersebut, Ario Bayu pun kebanjiran job. Hampir setiap tahun, aktor yang pernah tinggal di Selandia Baru ini merilis film baru. Beberapa film yang berhasil mengangkat namanya adalah The Tarix Jabrix (2008) dan Laskar Pelangi (2008). 

Dia juga pernah membintangi film Rumah Dara (2010), Darah Garuda (2010), hingga Catatan Harian Si Boy (2011). Setelah itu, ia dipercaya Hanung Bramantyo untuk membintangi film Soekarno, pada 2013. 

Biodata dan Agama Ario Bayu. (Foto: Instagram/@bayu_ario)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement