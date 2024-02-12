Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ario Bayu Posting Foto Telanjang Dada, Komentar Ivan Gunawan Jadi Sorotan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |23:00 WIB
Ario Bayu Posting Foto Telanjang Dada, Komentar Ivan Gunawan Jadi Sorotan
Ario Bayu telanjang dada, komentar Ivan Gunawan jadi sorotan (Foto: IG Ario Bayu)
A
A
A

JAKARTA - Ario Bayu kembali bikin heboh warganet lewat potret terbarunya. Foto itu diunggah bintang serial Gadis Kretek ini di akun Instagram-nya, @bayu_ario.

Postingan terbaru aktor tampan ini memperlihatkan potret dirinya yang tengah berada di pantai bersama sang istri, Valentine Payen.

“Missing Bali Sundays,” tulis Ario, dikutip Senin (12/2/2024).

Dalam foto itu, terlihat Ario nampak bersantai sambil bertelanjang dada. Nampak kulit eksotis dan tubuh atletis aktor 39 tahun itu terpampang di sosial media.

Ario Bayu Posting Foto Telanjang Dada, Komentar Ivan Gunawan Jadi Sorotan

Ario pun terlihat gagah, apalagi saat berdampingan dengan sang istri yang berparas bule.

Unggahan potret Ario Bayu ini pun mengundang komentar desainer Tanah Air, Ivan Gunawan. Kedua kalinya, komentar Igun di postingan Ario Bayu jadi sorotan karena mengundang gelak tawa warganet.

“Kremesan di dada kalau dimakan sama nasi panas pakai sambal terasi sama telor ceplok enak banget,” tulis Igun.

Ini bukan pertama kalinya Ario Bayu bikin netizen dan Ivan Gunawan kelepek-kelepek dengan foto telanjang dadanya. Sebelumnya, Ario juga bikin heboh warganet usai mengunggah foto telanjang dada dengan pakaian adat Jawa.

