Biodata dan Agama Valentine Payen, Istri Bule Ario Bayu

JAKARTA - Biodata dan agama Valentine Payen, istri bule Ario Bayu. Sosoknya mencuri perhatian warganet karena kecantikan dan profesinya sebagai aktris dan model.

Valentine membintangi beberapa proyek film dan series, di negaranya dan di Indonesia. Salah satunya adalah series Wedding Agreement 2 yang dibintangi oleh Refal Hady dan Indah Permatasari.

Valentine Payen merupakan perempuan cantik berkebangsaan Prancis. Tidak banyak informasi menceritakan latar belakang sosoknya, termasuk agama yang dianutnya.

Namun dia dan Ario Bayu diketahui menjalin hubungan asmara pada 2013. Setelah 5 tahun pacaran, mereka menikah pada 8 Juli 2017. Pernikahan keduanya berlangsung sederhana di di Corme-Royal, Poitou-Charentest, Perancis.

Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai satu orang anak bernama Balthazar yang lahir pada 2021. Hingga kini, mereka sangat menjaga privasi sang anak dan tak memperlihatkan wajahnya ke publik.

Valentine Payen telah berkarier dalam dunia hiburan sebagai seorang aktris. Ia telah membintangi beberapa film seperti film Adele (2016), Maldy (2015), hingga Beyond Skyline (2017).

Dia juga sempat beradu akting dengan sang suami dalam film In Bloom dan serial televisi berjudul Serangoon Road (2013). Pasangan ini tampak sangat menikmati kebersamaan mereka dalam berbagai kerja sama film.

