Jadi Ketua FFI, Ario Bayu Khawatirkan Hal ini

JAKARTA - Ario Bayu resmi menggantikan posisi Reza Rahadian sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia (FFI) dengan masa jabatan 2024-2026.

Saat terpilih, bintang film Soekarno itu mengaku sempat merasa khawatir untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari Ketua FFI di beberapa periode sebelumnya, yakni Reza Rahadian dan Lukman Sardi.

BACA JUGA: Ario Bayu Gantikan Reza Rahadian Sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia

"Sebenarnya tidak menolak, lebih sedikit adanya kekhawatiran, 'apa ya yang bisa saya kontribusikan'," ujar Ario Bayu saat dijumpai di acara Konferensi Pers Peluncuran FFI 2024 di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Kekhawatirannya pun seketika sirna saat dirinya mulai bertukar pikiran dengan beberapa pihak. Alasan lainnya yang begitu kuat mendorong Ario Bayu akhirnya percaya diri untuk mengemban tugas ini adalah kontribusi perfilman terhadap kehidupannya selama ini.

Ario merasa industri perfilman mempengaruhi kehidupan sosialnya sehingga merasa berarti di tengah masyarakat.

"Tapi setelah kita berdiskusi dan setelah saya juga melihat bahwa film itu sudah banyak berkontribusi sm saya. Saya sangat beruntung sekali adanya film, adanya FFI dan adanya ekosistem film saya bisa jadi manusia yang berfungsi dalam masyarakat. Saya bisa menjadi manusia yang punya arti dalam kemasyarakatan," sambungnya.