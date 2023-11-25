Rose BLACKPINK Raih Gelar MBE Substantif, Dapat Hak Istimewa dari Kerajaan Inggris

Rose BLACKPINK raih gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris. (Foto: Nate-Allkpop)

JAKARTA - BLACKPINK menerima gelar kehormatan MBE (Most Excellent Order of the British Empire) dari Raja Charles III. Namun, Rose BLACKPINK mendapat gelar lebih spesial dari ketiga member lainnya.

Rose mendapatkan gelar MBE Substantif karena dirinya merupakan warga negara negara Selandia Baru, yang merupakan negara persemakmuran Inggris.

Gelar yang diberikan pada Rose ini bukan hanya bersifat penghormatan saja, tetapi juga 'substantif'. Untuk itu, Rose BLACKPINK bisa dipanggil "Roseanne Park, MBE" atau "Anggota Ordo Kerajaan Inggris, Roseanne Park".

Tidak hanya itu saja, pelantun lagu Gone ini memiliki keistimewaan lain yang sangat spektakuler. Rose BLACKPINK bisa melangsungkan pernikahan di St. Paul's Cathedral, London.

Tempat ini merupakan salah satu katedral pilihan tempat keluarga Kerajaan Inggris melangsungkan acara pernikahan mereka.

St. Paul's Cathedral dipercaya menjadi tuan rumah beberapa pernikahan terbesar dan paling bergengsi dalam sejarah. Salah satunya pernikahan Raja Charles IlI dengan mantan Istrinya, Putri Diana pada 1981 lalu.

Bahkan, setelah Rose menikah maka dirinya mendapat keistimewaan untuk mengajukan lambang untuk keluarganya, berbentuk perisai yang dapat digunakan sebagai simbol keluarga dan diwariskan, serta termasuk dalam College of Arms.

Tidak hanya itu saja, nantinya anak Rose BLACKPINK juga bisa ikut menikmati keistimewaan tersebut. Anak-anak Rose BLACKPINK di masa depan bisa dibaptis dan menikah di St. Paul's Cathedral.

Mengenal Rose BLACKPINK yang memiliki kewarganegaraan Selandia Baru

Rose BLACKPINK merupakan anak dari pasangan Mason Clarke dan Clare Park. Kedua orangtua Rose memiliki darah asli Korea Selatan yang menurun pada Rose BLACKPINK.

Namun, kedua orangtua Rose BLACKPINK sempat menjadi imigran di Selandia Baru. Kala menetap di sana, sang ibu melahirkan Rose BLACKPINK pada 11 Februari 1997.