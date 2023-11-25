Nadya Mustika Rahayu Lepas Status Janda: Alhamdullilah Resmi Jadi Istri Orang

JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu resmi melepas status jandanya dengan memutuskan menikah dengan Iqbal Fitrah Rosadi pria pilihan hatinya.

Mantan istri Rizki 2R ini mengaku bahagia sekaligus bersyukur, karena telah dipinang Iqbal Rosadi. Namun begitu, ia mengaku tidak sembarang menerima lamaran. Hal itu lantaran mempertimbangkan sang buah hatinya, Baby Syaki yang baru berusia sekira satu tahunan.

"Alhamdulillah sekarang sudah resmi jadi istri orang, jadi tadi kita mulai acara jam satu siang habis jumatan," ujar Nadya Mustika Rahayu di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/11/2023).

"Dan pastinya senang banget, karena pertimbangan bukan aku saja menikah tetapi harus dekat sama Zaky juga. Jadi itu yang harus di pertimbangkan," sambungnya.

Sementara itu, Iqbal Rosadi menjelaskan proses akad nikah berjalan lancar, tetapi ia merasa khawatir dan bercampur rasa sedih. Karena tak menyangka, dirinya secara resmi menikahi Nadya Mustika Rahayu.

"Alhamdulillah lancar, yang pasti deg-degan. Ada sedihnya juga, enggak menyangka sudah menikah gitu," ucap Iqbal Rosadi.