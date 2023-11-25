Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nadya Mustika Rahayu Lepas Status Janda: Alhamdullilah Resmi Jadi Istri Orang

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |00:07 WIB
Nadya Mustika Rahayu Lepas Status Janda: Alhamdullilah Resmi Jadi Istri Orang
Nadya Mustika Rahayu resmi menikah dengan Iqbal Rosadi. (Foto: Selvianus Kopong/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu resmi melepas status jandanya dengan memutuskan menikah dengan Iqbal Fitrah Rosadi pria pilihan hatinya.

Mantan istri Rizki 2R ini mengaku bahagia sekaligus bersyukur, karena telah dipinang Iqbal Rosadi. Namun begitu, ia mengaku tidak sembarang menerima lamaran. Hal itu lantaran mempertimbangkan sang buah hatinya, Baby Syaki yang baru berusia sekira satu tahunan.

"Alhamdulillah sekarang sudah resmi jadi istri orang, jadi tadi kita mulai acara jam satu siang habis jumatan," ujar Nadya Mustika Rahayu di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/11/2023).

"Dan pastinya senang banget, karena pertimbangan bukan aku saja menikah tetapi harus dekat sama Zaky juga. Jadi itu yang harus di pertimbangkan," sambungnya.

Sementara itu, Iqbal Rosadi menjelaskan proses akad nikah berjalan lancar, tetapi ia merasa khawatir dan bercampur rasa sedih. Karena tak menyangka, dirinya secara resmi menikahi Nadya Mustika Rahayu.

"Alhamdulillah lancar, yang pasti deg-degan. Ada sedihnya juga, enggak menyangka sudah menikah gitu," ucap Iqbal Rosadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015693/iis-dahlia-akui-nadya-mustika-buru-buru-menikah-dan-lepas-status-janda-0T0l2zrKob.jpg
Iis Dahlia Akui Nadya Mustika Buru-Buru Menikah dan Lepas Status Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3012041/nadya-mustika-ungkap-kondisi-rumah-tangga-usai-hapus-foto-suami-di-instagram-66iWcTYsKC.jpg
Nadya Mustika Ungkap Kondisi Rumah Tangga Usai Hapus Foto Suami di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2980901/nadya-mustika-rahayu-umumkan-kehamilan-usia-kandungan-masuk-18-minggu-3n7Rbi4yeQ.jpg
Nadya Mustika Rahayu Umumkan Kehamilan, Usia Kandungan Masuk 18 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974402/nadya-mustika-dan-rizki-da-kompak-saat-temani-putranya-sunat-vcQa76KMfP.jpg
Nadya Mustika dan Rizki DA Kompak saat Temani Putranya Sunat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941970/sebulan-menikah-nadya-mustika-rahayu-dikabarkan-hamil-anak-iqbal-rosadi-Tb2nkRaGmw.jpg
Sebulan Menikah, Nadya Mustika Rahayu Dikabarkan Hamil Anak Iqbal Rosadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/33/2936004/sama-sama-menikah-lagi-ini-perbedaan-maskawin-rizki-da-dan-nadya-mustika-rahayu-2oqJKzdjFv.jpg
Sama-Sama Menikah Lagi, Ini Perbedaan Maskawin Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement