Lulus KDI, Aidil Saputra Hadirkan Single Matematika Cinta

JAKARTA - Muhammad Aidil Saputra, atau yang dikenal dengan Aidil Saputra memulai karirnya melalui ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) pada tahun 2015 dan berhasil masuk dalam 6 Besar.

Setelah merilis Di Antara Cinta sebagai debut singlenya pada tahun 2022, kini Aidil kembali dengan single terbarunya yang berjudul Matematika Cinta yang dirilis menjelang akhir tahun 2023. Lagu ini mengisahkan tentang proses jatuh cinta seorang pria pada seorang wanita yang menjadi idamannya, meyakinkan bahwa dirinya hanya akan menjadi satu-satunya di hati wanita tersebut.

Matematika Cinta merupakan sebuah single yang unik dan berbeda dari karya sebelumnya. Aidil, bersama Ilham Baso dan Gayatri Chandra, melakukan workshop untuk menciptakan lagu ini. Mereka bertujuan untuk menciptakan sebuah lagu dengan nuansa yang merakyat, ringan namun tetap enak didengar, sekaligus tetap terdengar lucu dan unik.

Aidil menjelaskan bahwa proses penciptaan lagu ini melibatkan kolaborasi dengan Ilham Baso dan Gayatri Chandra. Saat workshop, Aidil turut serta dalam menentukan tema lagu, bagaimana lagu tersebut ingin disajikan, karena pada saat itu, perasaan Aidil ingin menciptakan lagu yang penuh dengan perasaan cinta dan kebahagiaan. Ilham kemudian berpikir untuk menciptakan lirik dan melodi yang menggambarkan kisah cinta.

"Pada saat lirik di awal '1 + 1 = kau dan aku', aku langsung suka karena menurutku itu unik dan lucu," ujarnya. Setelah lirik rampung, Gayatri langsung membuat aransemen musiknya, dan saat demo selesai, saya dan tim label setuju, termasuk Teh Ocha (Rossa) yang juga menyukainya, dan akhirnya kami melakukan proses produksi bersama-sama," cerita Aidil.

Bagi Aidil, hal paling menarik dalam pembuatan lagu ini adalah proses pencarian lirik dan melodi yang pas dan enak didengar, serta bagaimana menjaga agar lagu ini tetap keren, lucu, dan mudah dinikmati. Tentu, lagu ini harus terdengar sangat berbeda jika dibandingkan dengan single sebelumnya yang lebih condong ke tema kesedihan dengan produksi suara yang berbeda. Kali ini, untuk Matematika Cinta, Aidil benar-benar mencoba menggabungkan unsur dangdut, pop Melayu, dan banyak cengkok khasnya dalam lagu ini.