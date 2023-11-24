Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hanin Dhiya dan Neona Meriahkan Music Zone By Okezone Radio di Anjungan Sarinah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:26 WIB
Hanin Dhiya dan Neona Meriahkan Music Zone By Okezone Radio di Anjungan Sarinah
Hanin Dhiya dan Neona di Music Zone by Okezone Radio (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio sekarang hadir kembali di Anjungan Sarinah pada Jumat, 24 November 2023. Music Zone by Okezone Radio kali ini akan dibawakan oleh Laras Tahira dan Shandy Luo. Selain ada performance keren dari musisi-musisi tanah air, banyak juga hadiah mulai dari produk dan voucher ratusan ribu rupiah.

Pada Music Zone by Okezone Radio edisi kali ini akan ada penampilan keren dari Neona Ayu. Setelah sukses lewat single berjudul Be True tahun lalu, Neona kembali lewat karya terbarunya. Lagu tersebut berjudul Click. Click bercerita tentang dua hal. Pertama, soal haters yang hanya berani bersuara di media sosial dan kedua, ajakan Neona pada para pendengarnya untuk tidak memikirkan mereka.

Hanin Dhiya dan Neona Meriahkan Music Zone By Okezone Radio di Anjungan Sarinah

“Mau se-gimanapun para haters mengatai aku, aku enggak mau tubuh dan pikiranku dikuasai sama kata-kata mereka. Lagu ini menyampaikan soal bersosialisasi dan berkomunikasi di media sosial, sekaligus mengingatkan orang-orang untuk lebih memperhatikan tulisan-tulisan yang mereka ketik di platform itu,” jelas Neona.

Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah kali ini Zoners bakal ditemani juga oleh Hanin Dhiya yang baru merilis single ‘Dia Hanya Untukku’. Lagu ini mengambil kisah percintaan yang banyak ia temukan di sosial media saat ini, khususnya untuk mereka yang mencintai seseorang secara ugal-ugalan dan brutal.

“Jujur aku nulis lagu ini berdasarkan kisah-kisah jatuh cinta tanpa logika orang-orang di media sosial. Banyak banget sekarang yang suka posting tentang mereka yang berjuang mati-matian buat pasangannya atau bahkan gebetannya walaupun engga direspon sama pasangannya atau gebetannya itu. Intinya di lagu ini bilang, gapapa aku sakit, gapapa hatiku kecewa, selama itu untuk dia aku rela bertahan. karena aku yakin dia hanya untuk aku,” kata Hanin.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/205/3052079/after_sunset-4rRS_large.jpg
Okezone Radio Rilis Program Baru After Sunset Live dari Twin House Cipete
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/205/2964756/gery-gany-ajak-penonton-music-zone-nyanyi-bareng-lagu-rusuk-yang-viral-di-tiktok-cphTeO1bSY.jpeg
Gery Gany Ajak Penonton Music Zone Nyanyi Bareng Lagu Rusuk yang Viral di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961207/livingroom-sukses-hibur-penonton-anjungan-sarinah-VcP1wzBbFC.jpeg
Livingroom Sukses Hibur Penonton Anjungan Sarinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961194/duo-kira-rilis-single-baru-panggung-music-zone-by-okezone-radio-M5nuhsvUHl.jpg
Duo KIRA Rilis Single Baru Panggung Music Zone by Okezone Radio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961185/syahravi-curhat-susah-move-on-di-music-zone-by-okezone-radio-hMaYMt3KTQ.jpg
Syahravi Curhat Susah Move On di Music Zone by Okezone Radio
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement