Hanin Dhiya dan Neona Meriahkan Music Zone By Okezone Radio di Anjungan Sarinah

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio sekarang hadir kembali di Anjungan Sarinah pada Jumat, 24 November 2023. Music Zone by Okezone Radio kali ini akan dibawakan oleh Laras Tahira dan Shandy Luo. Selain ada performance keren dari musisi-musisi tanah air, banyak juga hadiah mulai dari produk dan voucher ratusan ribu rupiah.

Pada Music Zone by Okezone Radio edisi kali ini akan ada penampilan keren dari Neona Ayu. Setelah sukses lewat single berjudul Be True tahun lalu, Neona kembali lewat karya terbarunya. Lagu tersebut berjudul Click. Click bercerita tentang dua hal. Pertama, soal haters yang hanya berani bersuara di media sosial dan kedua, ajakan Neona pada para pendengarnya untuk tidak memikirkan mereka.

“Mau se-gimanapun para haters mengatai aku, aku enggak mau tubuh dan pikiranku dikuasai sama kata-kata mereka. Lagu ini menyampaikan soal bersosialisasi dan berkomunikasi di media sosial, sekaligus mengingatkan orang-orang untuk lebih memperhatikan tulisan-tulisan yang mereka ketik di platform itu,” jelas Neona.

Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah kali ini Zoners bakal ditemani juga oleh Hanin Dhiya yang baru merilis single ‘Dia Hanya Untukku’. Lagu ini mengambil kisah percintaan yang banyak ia temukan di sosial media saat ini, khususnya untuk mereka yang mencintai seseorang secara ugal-ugalan dan brutal.

“Jujur aku nulis lagu ini berdasarkan kisah-kisah jatuh cinta tanpa logika orang-orang di media sosial. Banyak banget sekarang yang suka posting tentang mereka yang berjuang mati-matian buat pasangannya atau bahkan gebetannya walaupun engga direspon sama pasangannya atau gebetannya itu. Intinya di lagu ini bilang, gapapa aku sakit, gapapa hatiku kecewa, selama itu untuk dia aku rela bertahan. karena aku yakin dia hanya untuk aku,” kata Hanin.

