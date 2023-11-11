Mawar Eva de Jongh Tampil Manis di Music Zone by Okezone Radio

JAKARTA - Mawar Eva de Jongh turut memeriahkan acara Music Zone by Okezone Radio di Sarinah, Jakarta, Jumat 10 November 2023. Dalam kesempatan ini, Mawar berhasil membuat suasana Sarinah semakin syahdu dengan lagu-lagu galaunya.

Mawar yang malam itu mengenakan dress hitam, terlihat anggun diiringi dengan alunan musik galaunya. Bintang film Bumi Manusia ini membuka penampilannya lewat single pertamanya yang berjudul Heartbeat.

Kemudian suara merdunya kian membuat membuat penonton galau kalau menyanyikan lagu Lebih dari Egoku. Melalui lagu ini, seluruh penonton ikut nyanyi bareng dengan suara sangat kencang. Seperti sangat relate dengan lagu tersebut.

Belum usai, nyanyi bareng berlanjut pada single terbaru Mawar berjudul Cinta Aku Bisa Apa. Menurutnya lagu ini sangat relate dengan kondisi banyak orang.

“Sebelum rilis, pas diputer lagunya kaya ada (tim) yang dengerin terus kaya ‘aku relate sama lagunya’ gitu,” ucap Mawar.