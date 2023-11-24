Sinopsis My Demon, Drakor Terbaru Song Kang Mengisahkan Kisah Cinta Manusia dengan Iblis dengan Alun Menghibur

KOREA - Drama Korea terbaru, My Demon siap menghibur para pencinta drakor. Drama ini resmi tayang di Netflix Jumat 24 November 2023.

My Demon menjadi salah satu drakor yang cukup dinantikan para penonton. Pasalnya, ini menjadi drama terbaru aktor tampan Song Kang yang beradu akting dengan artis cantik, Kim You Jung.

My Demon sendiri merupakan drakor bergenre romansa fantasi menghadirkan kisah cinta antara manusia dengan iblis dengan alur segar dan menghibur.

My Demon menceritakan Do Do-Hee (Kim You-Jung) seorang penerus grup perusahaan besar di Korea Selatan. Dia memiliki kepribadian arogan dan berkepala dingin dan tidak percaya pada siapa pun.