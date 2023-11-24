Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Perjalanan Karier Ahmad Abdul, Penyanyi Bersuara Emas Asal Timur

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:14 WIB
Perjalanan Karier Ahmad Abdul, Penyanyi Bersuara Emas Asal Timur
Perjalanan karier Ahmad Abdul. (Foto: Instagram/@ahmadabdul)
JAKARTA - Nama Ahmad Abdul mungkin tak asing di telinga pencinta musik Tanah Air. Pasalnya, penyanyi 33 tahun ini sudah merilis beragam karya yang disambut hangat para penggemarnya. 

Penyanyi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur ini mengaku, jatuh cinta dengan dunia musik sejak kecil. Sejauh ini, dia sudah menciptakan lebih dari 10 karya yang mana beberapa di antaranya viral di Internet. 

Sebelum akhirnya menjadi solois seperti saat ini, Ahmad Abdul ternyata pernah menjadi vokalis band Nullify dan sempat tampil dengan rambut gondrong. Namun dia memutuskan keluar dari band tersebut dan memulai karya solonya. 

Penyanyi yang menghabiskan cukup banyak waktunya di Bali itu sempat menjajal profesi sebagai penyanyi kafe. Dia kemudian mengikuti ajang Social Media Sensation (SMS) yang tayang di salah satu stasiun TV swasta. 

Sayang, Ahmad Abdul hanya bisa bertahan di peringkat empat besar kala itu. Gagal, tak membuatnya menyerah. Dia kembali menjajal peruntungannya di ajang pencarian bakat Indonesian Idol pada 2018. 

Kala itu, dia tercatat sebagai kontestan tertua, 27 tahun. Dalam perjalanannya di panggung Indonesian Idol, dia kerap mendapatkan apresiasi dan standing ovation dari para juri. 

Bahkan, kualitas vokal Ahmad Abdul sukses mencuri perhatian sederet musisi internasional, dari Kodaline, vokalis The Script Danny O’Donoghue, hingga Calum Scott. Dia bahkan sempat berduet dengan Danny membawakan lagu The Man Who Can’t be Moved di konser Road to Grand Final Indonesian Idol 2018.

Halaman:
1 2
