Segera Menikah, Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi Pajang Pas Foto

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |22:02 WIB
Segera Menikah, Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi Pajang Pas Foto
Nadya Mustika Rahayu pajang pas foto (Foto: Instagram/nadyamustikarahayu)
JAKARTA - Nadya Mustika Rahayu, mantan istri Rizki Syafaruddin alias Rizky DA, datang dengan kabar bahagia. Ia dan kekasihnya, Iqbal Fitrah Rosadi dikabarkan akan segera menikah.

Kabar tersebut diketahui lewat unggahan adik ipar Larissa Chou di Instagramnya. Dalam unggahannya, adik dari Ikram Rosadi itu tampak mengunggah pas foto latar biru bersama Nadya Mustika.

Mengikuti unggahannya, Iqbal pun tampak meminta doa.

"Doa terbaik untuk kita semua. Bismillah," tulis Iqbal Rosadi pada keterangan pas fotonya bersama Nadya Mustika.

Unggahan Iqbal Rosadi sontak membuat netizen ramai. Mereka bahkan mengaku turut berbahagia mengetahui bahwa Nadya akan segera melepas status jandanya pasca-menggugat cerai Rizki DA.

