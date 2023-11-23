Dinar Candy Mengaku Punya Perasaan dengan Ko Apex, Tapi...

JAKARTA - Dinar Candy blakblakan mengungkapkan bagaimana perasaannya pada Ko Apex. Saat tampil bersama Feni Rose, DJ cantik ini tak menampik jika saat ini ia memiliki perasaan pada Ko Apex.

Akan tetapi, perempuan 30 tahun ini tidak segan untuk membuang perasaan itu jika dianggap demi kebaikan.

"Tapi kamu ada perasaan nggak sama dia (Apex),?" tanya Feni Rose dikutip dari tayangan Rumpi.

"Pasti," jawab Dinar.

"Iya dong, tapi aku bisa membuang (rasa) itu kalau itu demi kebaikan," tegasnya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya selama kenal dan dekat dengan Ko Apex, Dinar sering kali dicap sebagai pelakor. Pasalnya, rumah tangga Ko Apex dan istrinya, Ayu Soraya, mendadak berada diambang perceraian lantaran kedekatannya tersebut.

Dinar sendiri mengaku sering kali menangis usai isu pelakor muncul ke permukaan. Sebab menurut Dinar, ia sama sekali tidak melakukan apa yang telah dituduhkan orang-orang padanya.

"Aku nangis terus Kak Rose, aku nggak ngelakuin tapi dibilang ini kelakuan aku," ungkapnya.

Kesal terus-terusan dicap pelakor, Dinar pun mengaku rela melepas perasaannya.