Dinar Candy Alami Kerugian hingga Miliaran Gegara Dituding Sebagai Pelakor

JAKARTA - Dinar Candy mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kerugian tersebut dialaminya usai muncul tudingan bahwa ia merusak rumah tangga antara Ko Apex dan Ayu Soraya.

Dikutip dari tayangan YouTube Intens Investigasi, Dinar mengaku mengalami kerugian lantaran tengah mencoba berinvestasi di sebuah usaha. Sebab, para investor mendadak batal menanamkan modal padanya lantaran ia dituding sebagai pelakor.

"Jadi kan aku ada lagi bikin usaha juga, ada beberapa investor nge-cancel buat berinvestasi di usaha yang aku lagi jalanin," ungkap Dinar Candy.

"Dan itu nilainya miliaran rupiah," lanjutnya.

Lantaran tak mau usahanya gagal sebelum jalan, Dinar pun rela nombok. Bahkan uang yang seharusnya diberikan oleh investor, digantinya dengan uang pribadi.

"Terus aku kayak ya udah bukan jalannya, akhirnya aku talangin dulu pakai duit pribadi," tuturnya.

"Yang harusnya itu dibeli sama investor tersebut kayak gitu," tambahnya.

Wanita 30 tahun ini mengaku tak mau berhenti untuk mempertahankan usaha yang baru saja ia rintis. Meski mengalami rugi besar, Dinar mengaku tak mau mundur.

"Tapi aku ya udahlah aku pasrahin dulu tapi ya aku tetap berusaha, ya tetap berjuang gitu," paparnya.

"Aku enggak mundur dari usaha itu juga," jelasnya.