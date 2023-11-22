Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Leon Dozan di Penjara

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:01 WIB
Kondisi Terkini Leon Dozan di Penjara
Kondisi terkini Leon Dozan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Leon Dozan harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Rinoa Aurora Senduk. Diketahui, Leon Dozan ditangkap atas kasus penganiayaan kepada Rinoa.

Tak cuma kasus penganiayaan, Leon Dozan juga terkena kasus penghinaan kepada institusi Polri. Kini Leon harus merasakan hotel prodeo atas perbuatannya.

Orangtua Leon, Betharia Sonata dan Willy Dozan terlihat memberikan dukungan moril atas kejadian yang menimpa anaknya. Hampir setiap hari, mereka menjenguk Leon yang kini berada di ruang tahanan Polres Jakarta Selatan.

Kondisi Terkini Leon Dozan di Penjara

Betharia Sonata menjelaskan kondisi sang anak. "Leon baik-baik saja dan saya belum bisa jelaskan apa pun, garis besarnya saja," ujar Betharia Sonata di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Menurut Willy sang anak sudah bisa menerima kondisinya terkini. Leon mengakui dan menerima kesalahannya kepada Rinoa dan umpatan menjelekkan institusi Polri.

"Kami setiap hari besuk, baik kondisinya. Dia sudah menerima ada kesalahannya," ujar Willy Dozan.

