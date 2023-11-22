Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Leon Dozan Ditahan, sang Adik Minta Doa: Semoga Bisa Terselesaikan dengan Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:20 WIB
Leon Dozan Ditahan, sang Adik Minta Doa: Semoga Bisa Terselesaikan dengan Baik
Leon Dozan masih ditahan, sang adik minta doa yang terbaik. (Foto: Okezone)
A
A
A

  

JAKARTA - Leon Dozan menjalani masa tahanan Polres Metro Jakarta Pusat usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan penistaan institusi Polri.

Adik Leon Dozan, Nabilah Rahman Dozan hadir menjenguk sang kakak di hotel prodeo setelah di amankan pihak berwajib.

Berdasarkan pantauan, Nabilah tiba di Polres Metro Jakpus sekira pukul 16.00 WIB. Namun, tak terlihat kehadiran orang tua Leon, Betharia Sonata dan Willy Dozan.

"Saya mau nengok kakak saya," kata Nabilah Rahman Dozan, Rabu (22/11/2023).

Halaman:
1 2
