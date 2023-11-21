Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Betharia Sonata Mendapatkan 2 Firasat Sebelum Leon Dozan Ditangkap Polisi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:00 WIB
Betharia Sonata Mendapatkan 2 Firasat Sebelum Leon Dozan Ditangkap Polisi
Betharia Sonata punya firasat sebelum Leon Dozan ditangkap polisi (Foto: Instagram/official.bethariasonata)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi senior Betharia Sonata mengaku sempat memiliki firasat sebelum putranya, Leon Dozan, diamankan oleh pihak kepolisian. Sekitar satu minggu sebelum akhirnya Leon Dozan ditangkap lantaran kasus dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk, kaca mobil yang dikendarainya tiba-tiba saja pecah.

"Yang lucu, saya itu feelingnya tajam banget. Mobil saya tuh saya jadi jalan (tiba-tiba) bleduk, kacanya pecah," ungkap Betharia saat tampil di acara Rumpi.

"Saya bilang, 'astagfirullahaladzim, ada apa ini ya?' gitu kan. Karena setiap saya salat malam selalu minta petunjuk kalau ada sesuatu," lanjutnya.

Bukan cuma itu, pelantun Biarkanlah Dia Pergi ini juga sempat memilih kain berwarna oranye untuk dikenakannya dalam acara reuni yang akan dihadirinya. Bahkan ia mengaku hendak menjahit kain tersebut dan menjadikannya setelan jas.

Betharia Sonata

Hal itu sontak membuat Betharia merasa jika apa yang dialaminya selama sepekan sebelum sang putra ditangkap sebagai firasat. Mengingat, tak lama usai ditahan, Leon di bawa ke hadapan awak media dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

"Saya hari ini ada acara reuni akbar, saya pesan ke tukang jahit, saya ada bahan tolong dibikinin setelan jas, warna oranye," kata Betha sambil menangis.

"Hari kemarin di video saya liat, 'Ya Allah anak gue mau pake baju oren ya' gitu ya ampun Gusti," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
