HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Willy Dozan Bantah Leon Dozan Memukul, Ibunda Rinoa Aurora Bilang Begini

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |00:01 WIB
Willy Dozan Bantah Leon Dozan Memukul, Ibunda Rinoa Aurora Bilang Begini
Leon Dozan ditangkap kasus penganiayaan kepada Rinoa Aurora (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Leon Dozan terhadap kekasihnya Rinoa Aurora masih jadi perbincangan hangat. Kasus ini ikut menyeret kedua orangtua dari mereka berdua. Beberapa waktu lalu, Willy Dozan ragu jika putranya melakukan tindakan penganiayaan pada Rinoa. Pasalnya, Rinoa mengaku jika dirinya hanya ditarik-tarik oleh Leon.

"Memang ada pihak yang salah, yaitu anak saya, tapi enggak separah-parah amat lah sebetulnya. Terbukti dia (Rinoa) bilang sendiri enggak dipukuli, cuma tarik-menarik," ungkap Willy Dozan memberikan pembelaan untuk Leon Dozan.

Willy Dozan Bantah Leon Dozan Memukul, Ibunda Rinoa Aurora Bilang Begini

Terkait hal tersebut, akhirnya ibunda Rinoa Aurora Senduk, Yuliana Asaad, memberikan pembelaan. Dirinya menegaskan, apa yang dilakukan Leon merupakan suatu tindakan penganiayaan, walaupun tidak menonjok sama sekali.

"Menurut Noa dan saya, selama itu ada luka, lebam, itu sudah termasuk pada kekerasan. Jadi, sudah ada tindak pidananya. Walaupun dia menarik-narik, mendorong, jadi dia seperti apa dulu. Bukan hanya tonjok saja kekerasan," kata Yuliana dikutip dari Intens Investigasi, Minggu 19 November 2023.

"Selama korbannya merasa sakit, ada bukti-bukti, dan ada visum, itu sudah masuk dalam penganiayaan," lanjutnya.

Yuliana membeberkan kondisi lebam akibat kekerasan yang dilakukan Leon pada Rinoa masih terlihat jelas di tubuh sang anak. Bahkan, kini Rinoa juga mengalami gangguan psikis.

"Saat ini Rinoa kondisinya masih dalam pemulihan. Tadi saya baru ketemu Rinoa, dia nangis dan lebam-lebamnya masih ada semua, dia nangis, dan saat ini kondisi psikisnya lemah dan dia masih merasa ketakutan," tutur Yuliana.

Keadaan ini membuat Rinoa Aurora belum siap keluar dari tempat tinggalnya untuk bertemu banyak orang. Dirinya juga belum mampu untuk memberikan keterangan kepada awak media dan menceritakan semuanya di acara televisi.

 BACA JUGA:

