Ragu Anaknya Lakukan Penganiayaan, Willy Dozan: Rinoa Bilang Sendiri Nggak Dipukuli

JAKARTA - Aktor laga Willy Dozan mengatakan bahwa putranya, Leon Dozan, tidak melakukan penganiayaan pada kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk. Menurut pria 66 tahun ini, keributan yang terjadi antara Leon dan Rinoa sebagai sepasang kekasih cukup wajar terjadi.

Mantan suami Betharia Sonata ini juga mengatakan bahwa ia memiliki bukti pengakuan dari Rinoa, bahwa putranya tak melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan. Bahkan, ia menyebut jika gadis 19 tahun itu hanya mengalami lebam akibat ditarik oleh Leon.

BACA JUGA: Alasan Rinoa Aurora Senduk Sempat Maafkan Leon Dozan usai Dianiaya

"Memang ada pihak yang salah, yaitu anak saya, tapi enggak separah-parah amat lah sebetulnya. Terbukti dia (Rinoa) bilang sendiri enggak dipukuli, cuma tarik-menarik," ungkap Willy Dozan.

"Namanya anak muda pacaran pasti ada ribut, berantem. Cuma mereka mungkin enggak bisa mengatasi emosi. Kedua belah pihak sama-sama ego, sama-sama emosi," sambungnya.

Sebagai orangtua, Willy Dozan mengaku bahwa ia tidak akan membela anaknya jika memang benar melakukan kesalahan. Bahkan ia juga mengakui bahwa Leon bersalah lantaran telah menghina institusi kepolisian.

Akan tetapi, terkait tudingan melakukan penganiayaan, Willy Dozan tampaknya masih meragukan hal itu.

"Sebetulnya di video itu bukan Leon saja yang mengumpat, saling ribut mereka. Cuma Leon kebetulan diedit ada mengumpat tentang institusi polisi. Itu yang saya sesalkan, saya malu, saya marah. Padahal di lingkaran hidup saya, bapak dia (Betharia) itu CPM, sekarang polisi," bebernya.

"Saya jelas, yang salah saya salahkan, kalau benar ya benar. Kalau yang penganiayaan itu salah, jelas, enggak bisa diangkat sebagai (kasus) penganiayaan. Namanya orang pacaran, (ya) ribut," lanjutnya.