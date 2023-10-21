Dengar Kabar Nadya Mustika akan Menikah, Rizki DA: Semoga yang Terbaik

JAKARTA - Mantan istri Rizki Syafaruddin alias Rizki DA, Nadya Mustika Rahayu, dikabarkan akan segera menikah. Menariknya, sosok pria yang akan mempersunting ibu satu anak tersebut adalah Iqbal Rosadi, adik ipar dari selebgram Larissa Chou.

Kabar bahwa Nadya dan Iqbal akan segera menikah rupanya telah sampai di telinga mantan suaminya. Seakan tak mau kalah, Rizki DA pun mengaku juga memiliki rencana yang sama dengan sang mantan istri.

Akan tetapi, Rizki memilih untuk tidak mempublikasikan hubungannya dengan kekasih barunya. Bahkan, ia juga meminta doa agar niatnya untuk segera meminang sang kekasih bisa segera terlaksana.

"Ah kalau kita nggak publish, langsung nikah (InsyaAllah)," ujar Rizki DA baru-baru ini.

"Doain aja, InsyaAllah mau nikah juga, Insya Allah secepatnya. Pokoknya nanti lihat aja di Instagram," sambungnya.

Rizki sendiri mengaku sangat bahagia saat mengetahui bahwa mantan istrinya sudah memiliki kekasih bahkan berencana untuk menikah. Ia pun berharap agar pria tersebut bisa menjadi sosok yang terbaik untuk Nadya dan putranya, Syaki.