Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Artamevia Sebut The Cute Couple, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Dapat Restu?

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |20:25 WIB
Reza Artamevia Sebut <i>The Cute Couple</i>, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Dapat Restu?
Reza Artamevia isyaratkan beri restu untuk Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid semakin menguat. Keduanya kerap kali menghabiskan waktu bersama hingga beberapa kali keceplosan memanggil dengan sebutan 'sayang'.

Kini, hubungan diantara keduanya disinyalir mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak. Aaliyah Massaid pun sudah diperkenalkan dengan keluarga Gen Halilintar hingga terlihat akrab dengan ibunda Thariq, Geni Faruk. Lantas, bagaimana dengan Thariq Halilintar?.

Ibu sambung Aaliyah, Angelina Sondakh beberapa waktu lalu membuat heboh lantaran mengunggah foto kebersamaannya dengan Thariq Aaliyah.

Tak lama berselang, ibu kandung Aaliyah, Reza Artamevia juga mengunggah potret Aaliyah dan Thariq Halilintar yang diduga sedang menjadi model video klip untuk single terbarunya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/33/3120604/reza_artamevia-AmIc_large.jpg
Reza Artamevia Bahagia Sambut Cucu Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/205/3119307/denny_chasmala-p54r_large.jpg
Denny Chasmala Cuma Terima Royalti Rp200 Ribu, Reza Artamevia Terapkan Direct License
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/33/3096510/reza_artamevia-DY36_large.jpg
Reza Artamevia Adukan Kasus Berlian ke Komisi III DPR RI: Kami Orang Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086436/reza_artamevia-RAgs_large.jpg
Reza Artamevia Tak Terima Dituduh Lakukan Penipuan Berlian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086410/reza_artamevia-l9hj_large.jpg
Ternyata, Reza Artamevia sudah Laporkan IM ke Bareskrim Polri sejak 6 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086332/reza_artamevia-Ojla_large.jpg
Reza Artamevia Dipolisikan Imbas Dugaan Penipuan Senilai Rp18,5 Miliar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement