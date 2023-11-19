Reza Artamevia Sebut The Cute Couple, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Dapat Restu?

JAKARTA - Hubungan asmara Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid semakin menguat. Keduanya kerap kali menghabiskan waktu bersama hingga beberapa kali keceplosan memanggil dengan sebutan 'sayang'.

Kini, hubungan diantara keduanya disinyalir mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak. Aaliyah Massaid pun sudah diperkenalkan dengan keluarga Gen Halilintar hingga terlihat akrab dengan ibunda Thariq, Geni Faruk. Lantas, bagaimana dengan Thariq Halilintar?.

Ibu sambung Aaliyah, Angelina Sondakh beberapa waktu lalu membuat heboh lantaran mengunggah foto kebersamaannya dengan Thariq Aaliyah.

Tak lama berselang, ibu kandung Aaliyah, Reza Artamevia juga mengunggah potret Aaliyah dan Thariq Halilintar yang diduga sedang menjadi model video klip untuk single terbarunya.