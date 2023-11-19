Cara Daniel Mananta Atur Strategi saat Lari Maraton, dari Musik hingga Dengarkan Khotbah

JAKARTA - Daniel Mananta belakangan ini tengah menggeluti olahraga lari maraton. Bahkan, dia kerap kali melakukan maraton yang digelar di mancanegara.

Daniel pun mengungkap kebiasaan uniknya yang cukup berbeda dari kebanyakan pelari pada umumnya.

Biasanya seorang pelari akan mendengarkan musik untuk meningkatkan adrenalin. Bahkan, musik sengaja distel dengan begitu kencang. Mantan VJ MTV ini pun mengakui jika hal itu memang meningkatkan semangat seorang pelari, tak terkecuali dirinya.

"Jadi ketika gue lakuin lari mendengarkan musik, diawal gue wah gila semangat," ujar Daniel Mananta saat dijumpai di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Namun baginya hal itu tak berlaku ketika melakukan marathon dengan jarak tempuh belasan hingga puluhan kilometer. Pasalnya, adrenalin yang muncul ketika mendengarkan musik hanya membuatnya bersemangat di awal waktu.

Daniel mengubah strategi jitu dengan mendengarkan khotbah. Menurutnya, mendengarkan khotbah dapat membuat kecepatan berlarinya lebih stabil.