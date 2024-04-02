Netizen Seruduk Akun Instagram Daniel Mananta Usai Jodohkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis

JAKARTA - Harvey Moeis telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi timah sejak 27 Maret 2024. Saat ini, suami artis Sandra Dewi itu telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan dilarang untuk dijenguk selama tujuh hari sejak hari pertama ditahan.

Kasus yang menimpa Harvey tentunya berimbas pada sang istri. Bahkan, sahabat-sahabat dekat Sandra Dewi pun ikut terkena imbas dari kasus tersebut.

Presenter Daniel Mananta menjadi salah satu sasaran empuk netizen terkait kasus yang menimpa Harvey Moeis. Pasalnya, Daniel bukan hanya merupakan sahabat dekat dari Sandra, tetapi juga bertindak sebagai orang yang menjodohkan sang artis dengan Harvey Moeis.

Diketahui, pertemuan Sandra dengan Harvey hingga akhirnya menikah, memang tak lepas dari peran Daniel Mananta. Sebab, usai Sandra memintanya untuk mencarikan jodoh, Daniel pun langsung mengenalkannya dengan Harvey.

Daniel Mananta diseruduk netizen usai jodohkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis (Foto: Instagram/vjdaniel)

"Temannya Daniel Mananta. Jadi sebelum ketemu si Harvey ini ada 4-5 orang teman yang tidak saling mengenal bilang, 'Kamu cocok sama Harvey'," kenang Sandra Dewi dalam YouTube Melaney Ricardo.

"Sampai rumah gue bilang emak gue, asisten gue 'Ini jodoh gue. Udah seiman, ke depannya bisa nih, pas ngobrol oke, yang penting dia jomblo bukan pacar orang," sambungnya.

Sementara itu, berbeda dengan Sandra yang yakin bahwa Harvey adalah jodohnya, pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu justru ragu. Pasalnya, ia mengaku takut memiliki pasangan yang berasal dari kalangan artis.

"Tadi awalnya dia nggak mau juga, artis takutnya glamor. Daniel bilang, 'Gue jamin ini orang baik'. Berjasa banget (Daniel)," jelas Sandra.