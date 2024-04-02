Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Netizen Seruduk Akun Instagram Daniel Mananta Usai Jodohkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:45 WIB
Netizen Seruduk Akun Instagram Daniel Mananta Usai Jodohkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis
Daniel Mananta diseruduk netizen usai jodohkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis (Foto: Instagram/vjdaniel)
A
A
A

JAKARTA - Harvey Moeis telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi timah sejak 27 Maret 2024. Saat ini, suami artis Sandra Dewi itu telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan dilarang untuk dijenguk selama tujuh hari sejak hari pertama ditahan.

Kasus yang menimpa Harvey tentunya berimbas pada sang istri. Bahkan, sahabat-sahabat dekat Sandra Dewi pun ikut terkena imbas dari kasus tersebut.

Presenter Daniel Mananta menjadi salah satu sasaran empuk netizen terkait kasus yang menimpa Harvey Moeis. Pasalnya, Daniel bukan hanya merupakan sahabat dekat dari Sandra, tetapi juga bertindak sebagai orang yang menjodohkan sang artis dengan Harvey Moeis.

Diketahui, pertemuan Sandra dengan Harvey hingga akhirnya menikah, memang tak lepas dari peran Daniel Mananta. Sebab, usai Sandra memintanya untuk mencarikan jodoh, Daniel pun langsung mengenalkannya dengan Harvey.

Daniel Mananta

Daniel Mananta diseruduk netizen usai jodohkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis (Foto: Instagram/vjdaniel)

"Temannya Daniel Mananta. Jadi sebelum ketemu si Harvey ini ada 4-5 orang teman yang tidak saling mengenal bilang, 'Kamu cocok sama Harvey'," kenang Sandra Dewi dalam YouTube Melaney Ricardo.

"Sampai rumah gue bilang emak gue, asisten gue 'Ini jodoh gue. Udah seiman, ke depannya bisa nih, pas ngobrol oke, yang penting dia jomblo bukan pacar orang," sambungnya.

Sementara itu, berbeda dengan Sandra yang yakin bahwa Harvey adalah jodohnya, pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu justru ragu. Pasalnya, ia mengaku takut memiliki pasangan yang berasal dari kalangan artis.

"Tadi awalnya dia nggak mau juga, artis takutnya glamor. Daniel bilang, 'Gue jamin ini orang baik'. Berjasa banget (Daniel)," jelas Sandra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000361/sahabatan-dengan-sandra-dewi-daniel-mananta-tolak-bahas-kasus-harvey-moeis-OSIdbq5WBH.jpg
Sahabatan dengan Sandra Dewi, Daniel Mananta Tolak Bahas Kasus Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/33/2998314/netizen-desak-daniel-mananta-laporkan-pelaku-pencopetan-tas-istrinya-yang-terekam-cctv-UHfsb9fSzM.jpg
Netizen Desak Daniel Mananta Laporkan Pelaku Pencopetan Tas Istrinya yang Terekam CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/598/2998118/daniel-mananta-sudah-ikhlas-dan-maafkan-pelaku-pencopetan-tas-istri-di-mall-87QyerXcsL.jpg
Daniel Mananta Sudah Ikhlas dan Maafkan Pelaku Pencopetan Tas Istri di Mall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997512/tas-istri-daniel-mananta-dicuri-di-mal-pelaku-terekam-cctv-J77YSuGR7x.jpg
Tas Istri Daniel Mananta Dicuri di Mal, Pelaku Terekam CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/33/2989331/sebelum-dijodohkan-ke-sandra-dewi-daniel-mananta-sempat-jamin-harvey-moeis-orang-baik-rAHZuJn8UR.jpg
Sebelum Dijodohkan ke Sandra Dewi, Daniel Mananta Sempat Jamin Harvey Moeis Orang Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/33/2944604/daniel-mananta-terhibur-dengan-sajian-drama-musikal-dalam-christmas-celebration-mnc-group-L0FB3bkYr6.jpg
Daniel Mananta Terhibur dengan Sajian Drama Musikal dalam Christmas Celebration MNC Group
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement