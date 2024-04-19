Daniel Mananta Sudah Ikhlas dan Maafkan Pelaku Pencopetan Tas Istri di Mall

JAKARTA - Daniel Mananta baru-baru ini menjadi korban pencopetan di salah satu mall di Jakarta. Tas milik sang istri, Viola, diketahui raib digondol pencopet saat ia dan keluarga tengah asyik menyantap makan siang.

Kendati begitu, Daniel memilih untuk mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Bahkan ia pun menganggap jika kejadian tersebut sebagai emotional workout baginya dan keluarga.

"So kejadian Viola kecurian gue jadi keingat wah ini emotional workout buat gua nih. Meski berat, gua berusaha menghadapi itu semua dengan tenang gitu," ungkap Daniel Mananta dikutip VOI dari TikTok VJ Daniel.

"Gua harus menjaga hati gua sebagai suami dan ayah ya tugas gua juga sebisa mungkin menjaga hati keluarga gua," sambungnya.

Selain itu, Daniel pun memilih untuk tidak melaporkan kejadian hilangnya tas sang istri pada pihak berwajib. Mereka justru memilih untuk kembali ke rumah bersama anak-anak dan mendoakan pelaku pencopetan tersebut.

Daniel Mananta ikhlas dan maafkan pelaku pencopetan tas istrinya (Foto: Instagram/vjdaniel)





"Sampai di rumah, gue ngajak Viola dan juga anak-anak untuk kita bersama-sama mendoakan si pencopetnya. Semoga dia bertobat, semoga dia berikan pekerjaan yang lebih baik sehingga nggak perlu mencuri lagi. Gua, kita semua mengampuni dia dan jangan sampai ada rasa benci di hati kita," papar Daniel.

Menariknya, apa yang dilakukannya bersama keluarga justru membuatnya lebih tenang. Meskipun ia dan istri harus rela kehilangan barang berharga mereka.

BACA JUGA: Netizen Seruduk Akun Instagram Daniel Mananta Usai Jodohkan Sandra Dewi dan Harvey Moeis

"Dan kita memberikan dia berkat. That's it. Besoknya gua ke kantor dengan perasaan yang lega, nggak terlalu kepikiran lagi, tidur juga bisa nyenyak, hidup berjalan dengan sukacita seperti yang seharusnya," bebernya.