Sahabatan dengan Sandra Dewi, Daniel Mananta Tolak Bahas Kasus Harvey Moeis

JAKARTA - Daniel Mananta merupakan satu dari sekian banyak sahabat dari Sandra Dewi.

Di tengah kasus yang dihadapi oleh Sandra dan keluarga, Daniel pun memilih untuk tidak memberikan komentar apapun dihadapan awak media. Bukan menolak untuk bersuara, Daniel mengaku jika dirinya sama sekali tak bisa membahas hal itu.

"Saya nggak bisa, bukannya nggak mau tetapi nggak bisa," ucap Daniel Mananta saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024.

Sementara itu, Daniel juga menolak mentah-mentah untuk memberikan dukungan pada Sandra Dewi dan suaminya, Harvey Moeis terkait kasus korupsi yang menimpa mereka. Daniel pun beralasan bahwa dirinya tengah merayakan sesuatu bersama istrinya sehingga ia tak ingin diganggu dengan pernyataan apapun, termasuk kasus suami Sandra Dewi.

"Saya nggak bisa, bukannya saya nggak mau tetapi gara-gara karena saya disini ingin merayakan sesuatu yang indah banget dan saat ini sedang menjaga hati, saya nggak mau bersedih," beber Daniel.

Sebagaimana diketahui, suami Sandra Dewi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah senilai Rp271 Triliun. Sampai saat ini, sejumlah aset Harvey Moeis sudah disita Kejaksaan. Aset-aset tersebut adalah empat mobil berupa Toyota Vellfire, Lexus, MINI Cooper, dan Rolls Royce.

Sementara itu, mobil MINI Cooper dan dan Rolls Royce disebut merupakan merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Moeis untuk Sandra Dewi.

