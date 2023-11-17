Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

JKT48 Beri Dukungan Pada Anak Muda untuk Mencapai Apa yang Ingin Diraih

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |23:00 WIB
JKT48 Beri Dukungan Pada Anak Muda untuk Mencapai Apa yang Ingin Diraih
JKT48 beri dukungan pada anak muda untuk mencapai apa yang ingin diraih (Foto: Instagram/jkt48)
A
A
A

JAKARTA - JKT48 dikenal sebagai idol grup yang memiliki popularitas cukup tinggi di Indonesia. Mereka bahkan memiliki penggemar yang cukup banyak dan terdiri dari berbagai kalangan.

Bagi penggemarnya, JKT48 tentunya cukup menginspirasi. Bahkan baru-baru ini, tiga personel JKT48 yakni Gracia, Freya dan Christi, sempat membagikan kisah perjuangannya mereka sebagai anggota JKT48.

"Aku nggak bisa nyanyi dan nari. Aku belajar dari nol. Pertama belajar nari aku kaku banget karena gak ada background. Sementara, temenku udah jago banget. Beda sama aku," kata Gracia.

"Sadar hal itu, aku pun gak mau menyerah dan berusaha lebih banyak dengan latihan giat. Aku susah mengingat koreografi. Nah, kalau temen-temen sudah selesai selesai, aku masih lanjut aku latihan sendiri. Jadi, double effort sampai akhirnya bisa seperti sekarang," kenangnya.

Berbeda dengan Gracia yang kesulitan untuk bernyanyi dan menari, Christi justru merasa sulit untuk membagi waktunya antara sekolah dan JKT48. Pasalnya, JKT48 kala itu tengah sibuk-sibuknya berkegiatan.

JKT48

Sedangkan Freya, ia merasa perlu untuk belajar bagaimana cara menjadi publik figur yang baik.

"Waktu itu pas banget aku lagi kelas 3 SMA, dan lagi banyak tugas dan kegiatan di JKT juga banyak. Tidur sehari cuma tiga jam. Tapi, aku bisa melewati itu semua sampai akhirnya aku lulus dengan baik dan tetap jadi member JKT 48," beber Christi.

"Jadi aku banyak ngobrol sama staf dan senior di JKT 48. Aku harus bertindak dan bersikap seperti apa. Aku berusaha jd figur yang baik di usia yang masih sangat muda itulah perjuanganku," timpal Freya.

Perjuangan serta semangat para personel JKT48 tersebut rupanya sejalan dengan visi Japota untuk mendukung anak muda mencapai apa yang ingin diraihnya. Bersama JKT48, mereka bahkan berharap bisa terus menginspirasi anak muda untuk melakukan hal-hal positif, melalui kampanye #EnaknyaGakCukupSatu.

“Kami menggandeng JKT48 sebagai Brand Ambassador untuk menyebarkan semangat positif tersebut dan bersama-sama jadi all-time favorite bagi anak muda Indonesia,” ungkap Lindawaty Lauw, selaku Head of Marketing PT Calbee Wings Food.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/598/3047542/zee_jkt48-WZe7_large.jpg
Zee Raih Penghargaan Terakhir Sebagai Anggota JKT48 di Ajang Amazing Kids Favorite Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047206/chelsea_jkt48-5XmK_large.jpg
Chelsea JKT48 Minta Maaf usai Dituduh Lakukan Plagiarisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/205/3040781/soundsfest_2024-uEqP_large.jpg
JKT48 Guncang Panggung Soundsfest 2024 Hari Terakhir, Penonton Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034493/indira_jkt48_kembali_aktif_di_medsos_usai_langgar_golden_rules-nbQN_large.jpg
Indira JKT48 Kembali Aktif di Medsos usai Langgar Golden Rules
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019208/5-mantan-member-jkt48-asal-jepang-ada-yang-besar-di-indonesia-ZfH6gWvc0w.jpg
5 Mantan Member JKT48 Asal Jepang, Ada yang Besar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016672/7-member-jkt48-yang-dipecat-karena-melanggar-golden-rules-CPjL0IlxlJ.jpg
7 Member JKT48 yang Dipecat karena Melanggar Golden Rules
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement