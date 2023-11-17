JKT48 Beri Dukungan Pada Anak Muda untuk Mencapai Apa yang Ingin Diraih

JKT48 beri dukungan pada anak muda untuk mencapai apa yang ingin diraih (Foto: Instagram/jkt48)

JAKARTA - JKT48 dikenal sebagai idol grup yang memiliki popularitas cukup tinggi di Indonesia. Mereka bahkan memiliki penggemar yang cukup banyak dan terdiri dari berbagai kalangan.

Bagi penggemarnya, JKT48 tentunya cukup menginspirasi. Bahkan baru-baru ini, tiga personel JKT48 yakni Gracia, Freya dan Christi, sempat membagikan kisah perjuangannya mereka sebagai anggota JKT48.

"Aku nggak bisa nyanyi dan nari. Aku belajar dari nol. Pertama belajar nari aku kaku banget karena gak ada background. Sementara, temenku udah jago banget. Beda sama aku," kata Gracia.

"Sadar hal itu, aku pun gak mau menyerah dan berusaha lebih banyak dengan latihan giat. Aku susah mengingat koreografi. Nah, kalau temen-temen sudah selesai selesai, aku masih lanjut aku latihan sendiri. Jadi, double effort sampai akhirnya bisa seperti sekarang," kenangnya.

Berbeda dengan Gracia yang kesulitan untuk bernyanyi dan menari, Christi justru merasa sulit untuk membagi waktunya antara sekolah dan JKT48. Pasalnya, JKT48 kala itu tengah sibuk-sibuknya berkegiatan.

Sedangkan Freya, ia merasa perlu untuk belajar bagaimana cara menjadi publik figur yang baik.

"Waktu itu pas banget aku lagi kelas 3 SMA, dan lagi banyak tugas dan kegiatan di JKT juga banyak. Tidur sehari cuma tiga jam. Tapi, aku bisa melewati itu semua sampai akhirnya aku lulus dengan baik dan tetap jadi member JKT 48," beber Christi.

"Jadi aku banyak ngobrol sama staf dan senior di JKT 48. Aku harus bertindak dan bersikap seperti apa. Aku berusaha jd figur yang baik di usia yang masih sangat muda itulah perjuanganku," timpal Freya.

Perjuangan serta semangat para personel JKT48 tersebut rupanya sejalan dengan visi Japota untuk mendukung anak muda mencapai apa yang ingin diraihnya. Bersama JKT48, mereka bahkan berharap bisa terus menginspirasi anak muda untuk melakukan hal-hal positif, melalui kampanye #EnaknyaGakCukupSatu.

“Kami menggandeng JKT48 sebagai Brand Ambassador untuk menyebarkan semangat positif tersebut dan bersama-sama jadi all-time favorite bagi anak muda Indonesia,” ungkap Lindawaty Lauw, selaku Head of Marketing PT Calbee Wings Food.