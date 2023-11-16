Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat, Triarona Eks JKT48 dan Gema Bawana Dikaruniai Anak Pertama

Nistya Widelia , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:49 WIB
Selamat, Triarona Eks JKT48 dan Gema Bawana Dikaruniai Anak Pertama
Triarona eks JKT48 melahirkan anak pertamanya. (Foto: Instagram @triarona)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Triarona Kusuma dan Gema Bawana dikaruniai anak pertama di tanggal cantik 11 November 2023. Namun kabar bahagia itu baru dirilis pasangan tersebut lewat media sosial, pada 15 November 2023.

“Alhamdulillah guys, akhirnya anak pertama kami lahir. Bayi (bernama Zukorakki D. Getri) itu lahir sehat (dengan bobot) 2,99 kilogram,” ujar Gema dikutip dari unggahannya di TikTok, Kamis (16/11/2023).

Mantan pramugara salah satu maskapai penerbangan itu mengapresiasi sang istri yang berani mengambil keputusan untuk melahirkan secara normal. Prosedur itu dipilih sang istri karena takut menjalani operasi.

“Tria luar biasa banget. Kuat banget dia lahiran normal tanpa bius dan caesar. Semoga Zuko bisa berguna dan memberikan kebahagiaan untuk banyak orang,” katanya.

Triarona

Di lain pihak, Triarona Kusuma mengungkapkan, awalnya diprediksi melahirkan pada 18 November 2023. Namun mantan personel JKT48 itu sudah merasakan mulas hebat berkelanjutan sejak Sabtu (11/11/2023) pagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186687//gary_iskak-dQWb_large.jpg
Penyebab Meninggalnya Gary Iskak: Motor Diduga Hilang Kendali hingga Hantam Pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186681//raisa-UPJO_large.jpg
Kakak Raisa Bagikan Momen Terakhir Sang Ibu sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186666//dara_arafah-viQe_large.jpg
Dara Arafah dan Rehan Mubarak Gelar Akad Nikah di Madinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186664//gary_iskak-H14q_large.jpg
Aktor Gary Iskak Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186657//raisa-PrgZ_large.jpg
Kabar Duka, Ibu Raisa Meninggal Dunia setelah Berjuang Melawan Kanker Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186634//inara_rusli-iHUM_large.jpg
Jaga Perasaan Istri Sah, Inara Rusli Pilih Tak Lanjutkan Pernikahan dengan Insanul Fahmi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement