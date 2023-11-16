Selamat, Triarona Eks JKT48 dan Gema Bawana Dikaruniai Anak Pertama

JAKARTA - Pasangan Triarona Kusuma dan Gema Bawana dikaruniai anak pertama di tanggal cantik 11 November 2023. Namun kabar bahagia itu baru dirilis pasangan tersebut lewat media sosial, pada 15 November 2023.

“Alhamdulillah guys, akhirnya anak pertama kami lahir. Bayi (bernama Zukorakki D. Getri) itu lahir sehat (dengan bobot) 2,99 kilogram,” ujar Gema dikutip dari unggahannya di TikTok, Kamis (16/11/2023).

Mantan pramugara salah satu maskapai penerbangan itu mengapresiasi sang istri yang berani mengambil keputusan untuk melahirkan secara normal. Prosedur itu dipilih sang istri karena takut menjalani operasi.

“Tria luar biasa banget. Kuat banget dia lahiran normal tanpa bius dan caesar. Semoga Zuko bisa berguna dan memberikan kebahagiaan untuk banyak orang,” katanya.

Di lain pihak, Triarona Kusuma mengungkapkan, awalnya diprediksi melahirkan pada 18 November 2023. Namun mantan personel JKT48 itu sudah merasakan mulas hebat berkelanjutan sejak Sabtu (11/11/2023) pagi.