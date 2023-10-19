Biodata dan Agama Adzana Shaliha yang Umumkan Kelulusan dari JKT48

JAKARTA - Adzana Shaliha alias Ashel mengumumkan kelulusannya dari JKT48 belum lama ini. Secara pribadi, dia mengungkapkan kabar tersebut kepada para penggemarnya lewat akun X pribadinya, pada 13 Oktober silam.

“Hari ini, di theater aku mengumumkan kelulusanku dari JKT48. Aku berterima kasih atas dukungan dan semangat yang sudah kalian berikan selama ini. Maaf, jika pengumuman ini terasa mendadak atau tiba-tiba,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Dalam lanjutan keterangannya, Ashel mengaku, sudah mempertimbangkan keputusan itu baik-baik dan telah didiskusikan sejak lama. “Aku selalu sayang kalian dan JKT48 sebagaimana aku mencintai diriku sendiri.”

Mengutip situs resmi JKT48, Adzana Shaliha lahir di Jakarta, 18 tahun silam dan menganut agama Islam. Dia memulai kariernya di usia 14 tahun dengan bergabung sebagai Generasi 9 JKT48 pada 1 Desember 2019.

Dia menjadi satu dari 33 member yang dipertahankan dari restrukturisasi JKT48 pada 2021. Sebelumnya, Ashel pernah mengikuti audisi generasi ke-7 JKT48 namun kala itu ia mengundurkan diri ketika ada panggilan interview di Jakarta.

Meski sudah tidak menjadi bagian dari JKT8 48 Ashel masih aktif menyapa para penggemarnya melalui akun media sosial pribadinya. Terbaru, dia membagikan foto selfie dengan baju, veil, dan tiara berwarna hitam.

“The Black Bride,” tulis Ashel melengkapi foto yang diunggahnya lewat Instagram, pada Kamis (19/10/2023).