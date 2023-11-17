Cinta dengan Pekerjaannya Sebagai Apoteker, Heni Purnamasari Raih Rekor Muri

JAKARTA - Heni Purnamasari alias Heni Sagara merupakan seorang influencer yang cukup sukses. Ia bahkan telah memiliki pabrik kosmetik terbesar dan terlengkap di Indonesia.

Menariknya, Heni tidak hanya sekedar memiliki pabrik kosmetik saja. Wanita 36 tahun ini juga sempat mendapatkan rekor muri sebagai pencipta formula kosmetik terbanyak di Tanah Air.

"Saya dikenal sebagai seorang apoteker yang memiliki pabrik kosmetik terlengkap di Indonesia, dan mendapatkan rekor muri sebagai pencipta formula kosmetik terbanyak di Indonesia," terang Heni Purnamasari.

Tanpa ragu, Heni Purnamasari pun menceritakan awal mula dirinya bisa memiliki karier cemerlang seperti sekarang. Menariknya, karier sukses yang dimilikinya saat ini bisa bertahan lantaran ia sangat mencintai pekerjaannya sebagai seorang apoteker.

"Karierku berawal sebagai apoteker. Karena mencintai pekerjaannya sebagai apoteker, aku mulai menciptakan brand skincare sampai memiliki pabrik terlengkap di Indonesia," jelas Heni.