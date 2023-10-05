Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bintang Sinetron Gerhana, Keshia Khairunnisa Kini Aktif Sebagai Influencer

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:38 WIB
Bintang Sinetron Gerhana, Keshia Khairunnisa Kini Aktif Sebagai Influencer
Keshia Khairunnisa kini berkarier sebagai influencer (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Keshia Khairunnisa sempat membintangi sejumlah judul sinetron dan bergabung dengan Sanggar Ananda milik seniman Aditya Gumay. Ia diketahui pernah muncul dalam sinetron Gerhana yang tayang di RCTI dan juga beradu akting dengan Aty Cancer dalam sebuah tayangan di TVRI.

Meski mengawali kariernya di dunia akting, bahkan berada satu angkatan dengan Okky Lukman dan almarhum Olga Syahputra. Kini Keshia lebih memilih untuk berkarier di media sosial menjadi seorang influencer.

Setelah menikah dengan Sigit Tyo, Keshia memilih untuk menekuni profesi sebagai influencer dan brand ambassador produk. Bahkan ia mengaku sangat menikmati profesi barunya sebagai influencer serta model.

“Saya sering ikut casting, ikut lomba fashion show cilik, jadi juara utama termasuk juara kategori fotogenik. Bahkan pernah jadi model kalender Matahari,” ungkap Keshia.

Keshia Khairunnisa

Halaman:
1 2
