HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Talent Manager, Ronald Mahendri Beberkan Proses Pencarian Bakat di Media Sosial

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:47 WIB
Talent Manager, Ronald Mahendri Beberkan Proses Pencarian Bakat di Media Sosial
Ronald Mahendri di Podcast Aksi Nyata Partai Perindo (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat siapapun bisa menjadi artis atau influencer. Bahkan kini banyak orang yang berbondong-bondong menunjukkan talenta mereka di berbagai medium media sosial seperti Instagram, YouTube, hingga TikTok.

Hal tersebut ternyata sedikit banyak mengubah industri entertainment Tanah Air. Termasuk dalam proses pencarian talent.

Talent Manager, Ronald Mahendri mengatakan, saat ini media sosial menjadi salah satu sumber terbesar dalam mencari talenta-talenta berpotensi untuk dikembangkan bakatnya, hingga dapat merambah industri entertainment.

"Dari media sosial kita bisa melihat bakat dan karakter seseorang. Jumlah followersnya tidak berpengaruh, karena sekarang siapa saja bisa beli," ujar Ronald dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Jumat (17/11/2023).

Ronald Mahendri

Meskipun demikian, Ronald menyebut bahwa diperlukan ketelitian ketika mencari talent di media sosial. Pasalnya, tak jarang apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan aslinya.

Untuk mengakalinya, Ronald seringkali mengundang calon talent untuk perform secara langsung.

Halaman:
1 2
