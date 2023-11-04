Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Perjalanan Karier Glenn Samuel, Musisi Jebolan Pencarian Bakat Asal Papua

Nistya Widelia , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |08:13 WIB
Perjalanan Karier Glenn Samuel, Musisi Jebolan Pencarian Bakat Asal Papua
Perjalanan karier Glenn Samuel. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pencinta musik Tanah Air mungkin tak asing dengan ajang pencarian bakat yang tengah merebak. Ya, memang keberadaan ajang seperti ini menjadi salah satu pintu masuk para pencinta musik untuk berkarier lebih jauh. 

Ini pula yang dirasakan Glenn Samuel, salah satu jebolan Indonesian Idol 2018. Meski terhenti di tengah jalan, dia berhasil menjadi salah satu musisi muda Indonesia dengan beragam talenta. 

Perjalanan Karier Glenn Samuel

Pemilik nama asli Glenn Samuel Josef dikenal memiliki ketertarikan dengan dunia tarik suara sedari kecil. Bahkan, tak jarang penyanyi asal Jayapura ini terlibat sebagai penyanyi gereja. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/205/3070539/glenn_samuel-DM3H_large.jpg
Glenn Samuel Rilis Mini Album ‘Egen’, Persembahan untuk Orang Terdekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/205/3038762/glenn_samuel_rilis_single_nona_manis-1MpE_large.jpeg
Glenn Samuel Rilis Nona Manis, Representasi Kecantikan Perempuan Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/205/2950896/mengulas-perjalanan-konten-kreatif-glenn-samuel-dari-cover-lagu-sampai-buat-original-musik-kFQ6t9thqS.jpeg
Mengulas Perjalanan Konten Kreatif Glenn Samuel, dari Cover Lagu sampai Buat Original Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/33/2900104/jadikan-tuhan-prioritas-glenn-samuel-tak-pernah-lewatkan-doa-subuh-M7hHs7xLTz.jpg
Jadikan Tuhan Prioritas, Glenn Samuel Tak Pernah Lewatkan Doa Subuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/205/2900181/glenn-samuel-rilis-single-will-u-terinspirasi-dari-kisah-cinta-orang-terkasih-pvburYyexV.jpg
Glenn Samuel Rilis Single Will U? Terinspirasi dari Kisah Cinta Orang Terkasih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement