Perjalanan Karier Glenn Samuel, Musisi Jebolan Pencarian Bakat Asal Papua

JAKARTA - Pencinta musik Tanah Air mungkin tak asing dengan ajang pencarian bakat yang tengah merebak. Ya, memang keberadaan ajang seperti ini menjadi salah satu pintu masuk para pencinta musik untuk berkarier lebih jauh.

Ini pula yang dirasakan Glenn Samuel, salah satu jebolan Indonesian Idol 2018. Meski terhenti di tengah jalan, dia berhasil menjadi salah satu musisi muda Indonesia dengan beragam talenta.

Perjalanan Karier Glenn Samuel

Pemilik nama asli Glenn Samuel Josef dikenal memiliki ketertarikan dengan dunia tarik suara sedari kecil. Bahkan, tak jarang penyanyi asal Jayapura ini terlibat sebagai penyanyi gereja.