Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Leon Dozan Aniaya Pacar, Betharia Sonata dan Willy Dozan Kena Getahnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:28 WIB
Leon Dozan Aniaya Pacar, Betharia Sonata dan Willy Dozan Kena Getahnya
Leon Dozan Diduga aniaya kekasih (Foto: IG Leon Dozan)
A
A
A

JAKARTA - Leon Dozan tengah berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat usai diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk.

Orang tua Leon, Willy Dozan dan Betharia Sonata akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram pribadinya, ibunda Leon Dozan menyampaikan sebuah pesan.

Bahwa saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, terkait kasus tersebut.

Leon Dozan Aniaya Pacar, Betharia Sonata dan Willy Dozan Kena Getahnya

"Sementara ini hanya ini yang bisa saya sampaikan," tulis pesan yang diunggah di akun Instagram @official.bethariasonata, Jumat (17/11/2023).

Ia pun meminta doa terbaik, agar keluarganya bisa menghadapi masalah tersebut dengan baik

"Mohon doanya temen-temen agar masalah ini selesai dengan baik," tambah Betharia Sonata.

Tak lupa ia bersama sang suami, Willy Dozan menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang telah diperbuat oleh sang anak.

"Kami pihak dari orangtua mohon maaf atas kegaduhan ini. Terima kasih." tutup Betharia Sonata.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941860/pesan-haru-betharia-sonata-untuk-leon-dozan-eX98TOA9Nu.jpg
Pesan Haru Betharia Sonata untuk Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939656/putus-dari-rinoa-aurora-senduk-leon-dozan-ngaku-dekat-dengan-wanita-ini-p1Uf0QsOEB.jpg
Putus dari Rinoa Aurora Senduk, Leon Dozan Ngaku Dekat dengan Wanita Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/33/2938731/leon-dozan-berharap-punya-hubungan-baik-dengan-rinoa-aurora-senduk-2aGx6qFSpB.jpg
Leon Dozan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Rinoa Aurora Senduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938337/ini-postingan-pertama-leon-dozan-di-medsos-usai-bebas-dari-kasus-penganiayaan-4e6tV3oZaf.jpg
Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938334/sikap-aneh-leon-dozan-usai-bebas-ini-kata-betharia-sonata-NoNVByglGU.jpg
Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement