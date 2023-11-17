Leon Dozan Aniaya Pacar, Betharia Sonata dan Willy Dozan Kena Getahnya

JAKARTA - Leon Dozan tengah berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat usai diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk.

Orang tua Leon, Willy Dozan dan Betharia Sonata akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram pribadinya, ibunda Leon Dozan menyampaikan sebuah pesan.

Bahwa saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, terkait kasus tersebut.

"Sementara ini hanya ini yang bisa saya sampaikan," tulis pesan yang diunggah di akun Instagram @official.bethariasonata, Jumat (17/11/2023).

Ia pun meminta doa terbaik, agar keluarganya bisa menghadapi masalah tersebut dengan baik

"Mohon doanya temen-temen agar masalah ini selesai dengan baik," tambah Betharia Sonata.

Tak lupa ia bersama sang suami, Willy Dozan menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang telah diperbuat oleh sang anak.

"Kami pihak dari orangtua mohon maaf atas kegaduhan ini. Terima kasih." tutup Betharia Sonata.

